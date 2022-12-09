María León reveló en exclusiva para Ventaneando su remedio infalible para combatir el insomnio. La cantante confesó que cada noche comete un “Pecado solitario” para que Morfeo la visite de nuevo y pueda conciliar el sueño.

¿En qué consiste este pecado? La exintegrante de Playa Limbo comentó a nuestros micrófonos que no es otra cosa más que la masturbación, de la cual cree que es saludable hablar abiertamente.

“Le dediqué una canción completa a los pecados solitarios justo también porque han sido un remedio infalible para el insomnio, lo cual me parece súper saludable y que todo mundo lo practica, pero nadie dice”, declaró.

“El pecado solitario, el famoso amor propio o el sentido de masturbación que creo que está bien platicarlo y decirlo como es. Me pareció importante hacerle una Oda a una acción que todos hacemos y que me parece súper saludable”, añadió.

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Cuando le preguntaron dónde guardaba la cantante sus juguetes o sus cositas íntimas, la intérprete de “Piérdeme el respeto”, “El eco de tu voz” y “El tiempo de ti”, entre muchas otras, dijo entre risas que a un costado de la cama para su fácil acceso.

La cantante también aseguró que siempre los mantiene bien cargados, aunque reveló que no tiene tantos, pero llamó la atención cuando dijo era bastante romántica en ese aspecto.

Actualmente, María León se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Insomnio”, por lo que comentó que el 2022 ha sido sumamente bueno para ella, aun cuando en su familia hubo algunas complicaciones de salud y pérdidas.

“Ya no tengo abuelos, pero sí siento que es una forma de abrazar las etapas de la vida y que es muy importante valorar también antes, no solamente cuando sabemos lo vulnerables que somos y lo corta que es la vida”, finalizó la guapa cantante.

