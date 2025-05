Mariana Botas preocupa a sus fans por notable pérdida de peso y así respondió la actriz

Mariana Botas es una de las actrices y conductoras más queridas de la televisión mexicana gracias a su singular carisma; sin embargo, en las últimas horas se ha robado los reflectores gracias a su radical cambio físico.

En días pasados una publicación (TVNotas) informó que Mariana Botas puso en riesgo su vida con el firme objetivo de bajar de peso, situación con la que ha batallado a lo largo de su vida.

Según la revista, Mariana Botas se estaba “empastillando” para bajar de peso, esta situación generó un gran desconcierto y preocupación entre sus fans.

¿Qué dijo Mariana Botas al respecto? Luego de la publicación, Mariana Botas rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram mostró algunas fotografías de su notable cambio físico.

Posteriormente, la actriz y conductora compartió un video junto al doctor Luis Dorado para desmentir que haya puesto en riesgo su vida al someterse a un riesgoso tratamiento basado en la ingesta de pastillas para bajar de peso.

¿Qué dijo el doctor?

Por su parte, el doctor Luis Dorado dijo que no dará más detalles sobre la condición de Mariana Botas y aseguró que la actriz se encuentra en tratamiento para mejorar su metabolismo.

“Mariana tiene una condición que no vamos a estar ventilando, está en tratamiento para mejorar su metabolismo, no estamos haciendo nada que ponga en peligro su salud. El peso también es un síntoma, un signo de alarma”, dijo el doctor Luis Dorado y aseguró que esto no representa ningún riesgo para Mariana Botas.

¿Quién es Mariana Botas?

Como mencionamos al principio de la nota, Mariana Botas es una talentosa actriz y conductora de 35 años de edad. A lo largo de su carrera ha participado en diversos programas televisivos y de internet.

Actualmente se desempeña como conductora del programa de YouTube “Envinadas” al lado de Daniela Luján y Jessica Fernández.

