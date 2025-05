¿Mariana Botas toma peligrosas pastillas para bajar de peso? Esto sabemos

Mariana Botas es una actriz mexicana que nació en la Ciudad de México y que, con 35 años de edad, ha logrado sobresalir en el mundo de la televisión a través de papeles que, normalmente, son cómicos, lo cual la ha convertido en la favorita de chicos y grandes; no obstante, recientemente se reveló algo que la relaciona y que tendría que ver con su deseo de bajar de peso.

El portal TV Notas relata que un amigo cercano a Mariana Botas aseguró que la actriz, de cierta forma, estaría poniendo en riesgo su vida. La fuente detalla que la nacida en la capital del país estaría tomando algunas pastillas que tienen como objetivo el reducir tallas, hecho que, de no controlarse de manera estricta, podría generar problemas en su salud a mediano plazo.

¿Mariana Botas toma pastillas para bajar de peso?

La fuente anónima habría mencionado que Mariana Botas se habría sometido a una cirugía de engrapado de estómago, misma que motiva a la persona a consumir pastillas para adelgazar sin la necesidad de una intervención médica. Lo anterior deriva de la constante lucha que la actriz ha tenido desde hace varios años para bajar de peso, hecho que hoy en día se puede reflejar en sus fotos en redes sociales.

El amigo de Mariana Botas detalla que la actriz intentó bajar de peso a través de dietas y otros métodos para adelgazar, pero los resultados no eran duraderos. Tal situación generó un malestar emocional en ella al grado de utilizar cojines para disimular su abdomen en los proyectos en los que participaba, situación que terminó tras la cirugía a la que se sometió.

¿Las pastillas que toma son para personas con diabetes?

El informante, finalmente, señaló que las pastillas que Mariana Botas consume no solo no están avaladas por un profesional médico, sino que las mismas estarían diseñadas para las personas con diabetes, lo cual, a la larga, podría generar efectos secundarios en su cuerpo. En este punto vale decir que, hasta el momento, la actriz no ha concedido detalles respecto a este hecho.