Mariana González responde a los señalamientos de supuesto secuestro.

Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., respondió a los señalamientos de su supuesta participación en un secuestro y asesinato. En exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría, la modelo respondió a las acusaciones de Lilia Yolanda Arriaga.

Mariana González sostiene un romance con el cantante Vicente Fernández Jr.

¡La novia de Vicente Fernández Jr. revela que su suegro le pidió hasta sus medidas antes de invitarla a participar en su nuevo videoclip!

La también conocida como Kim Kardashian Mexicana confesó que entabló una demanda contra Lilia Yolanda y pronto ofrecerá una conferencia de prensa para hablar de las acusaciones en su contra.

“Si vamos a dar una entrevista, una rueda de prensa, pero yo no lo voy a hacer como chisme como lo está haciendo está señora. Esta señora, cada palabra que ha dicho, me la va a tener que comprobar, sus mentiras. Estoy esperando porque yo sí metí demanda, yo sí hice todo como debe de ser. No solo ‘fijate que creo’ o ‘yo digo’, eso serían mentiras. Yo sí lo voy a hacer legal”, expresó la novia de Vicente Fernández Jr. a través de un audio que mandó a VLA.

Lilia Yolanda también acusó a Mariana González de sostener un noviazgo extramarital con Marco Antonio Solís El Buki, pero la Kim Kardashian Mexicana también respondió a estos rumores en exclusiva para Venga la Alegría.

“Ahora resulta que con El Buki… Todo se lo está chutando de mi Instagram, todas mis fotos. También estuve con Ozuna en un concierto, con Wisin y Yandel, con Pitbull, fui a un concierto de mi cuñado Alejandro, y con todos me tomé foto, ahora resulta que con todos esos voy a andar. Hablar es muy fácil, pero comprobar es muy difícil. Todas sus pruebas son fotos de mi Instagram, esas son las pruebas de la señora”, expresó la cuñada de Alejandro Fernández para este programa.

¿De qué se le acusa a Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr?

Mariana González fue acusada de participar en el secuestro y asesinato del empresario Carlos Mauricio, hermano de Lilia Yolanda Arriaga.

Fue la propia Lilia Yolanda Arriaga, quien rompió el silencio para el programa Suelta la sopa y acusó a la novia de Vicente Fernández Jr. de orquestar el secuestro de Carlos Mauricio.

Entre otras cosas, Liliana aseguró que, tras el fallecimiento de su hermano, Mariana González se refugió en Dubái.

Ahora, la Kim Kardashian Mexicana no se quedará con los brazos cruzados y planea una demanda para Liliana, detalles que se darán a conocer en una futura conferencia de prensa.

