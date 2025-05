Mariana Seoane se defiende después de que Susana Zabaleta la hiciera pedazos con sus palabras

El nombre de Mariana Seoane ha sonado con fuerza en las últimas semanas gracias a sus polémicas declaraciones que involucran a Susana Zabaleta y a Ricardo Pérez, su novio.

Mariana Seoane es una de las cantante y actrices más directas y tajantes del medio del espectáculo; sin embargo, sus palabras no siempre son tan acertadas, así lo demostró en días pasados.

¿Qué dijo Mariana Seoane? Durante la gala de Diosas de Plata, cuando la cantante arremetió contra un reportero que la cuestionó por su fuerte carácter. Seoane habló sobre su nuevo sencillo en colaboración con un artista peruano llamado Palomo.

En dicho tema aborda el amor entre personas con diferencia de edad. De forma inesperada, Mariana Seaone lanzó un comentario que hacía alusión a la relación de Ricardo Pérez con Susana Zabaleta: “Yo no soy Susana Zabaleta para mantener a alguien”.

¿Cómo reaccionó Susana Zabaleta?

Como era de esperarse, el comentario no fue del agrado de Susana Zabaleta, quien se le fue a la yugular a la cantante. Zabaleta recordó que ya no es momento para ataques entre mujeres y afirmó que Ricardo Pérez gana cuatro veces más que ella, negando así la insinuación de que lo mantiene.

“No sabía del chisme y ya después me enteré, que si dijeron de mí, que si no dijeron y dijeron que yo mantenía a Ricardo. Ricardo gana cuatro veces más que yo, me choca que minimicen, más debería ser padrísimo y decir: ‘sí se les nota’”, comentó.

De igual forma, Susana Zabaleta le agradeció a su hijo por defenderla: “Era nada más para comentar que qué increíble ver a tu hijo hablando de los amores de nuestras vidas, que sale a hablar de ti, a defenderte, nadie me tiene que defender de nadie, pero salió a dar una opinión acerca de mí, de su madre, de una forma… hasta quiero chillar. Habló tan padre de mí, de la relación que tenemos Ricardo y yo que dices: ‘lo demás me vale madr…’, está increíble que tus hijos vean a la persona con la cual estás, agradecidos”.

¿Mariana Seoane se disculpó?

En un reciente encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Mariana Seoane fue cuestionada sobre sus polémicas declaraciones y ofreció disculpas, asegurando que su comentario fue sacado de contexto.

“Yo no tengo ni idea de la relación entre ellos, al contrario, les deseo todo el amor del mundo. Si tuve el error de haberlo repetido, pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo”, declaró.

“Ustedes tienen un poder muy grande: la edición... entiendo la molestia de los fans, entiendo la molestia de todo el mundo”, concluyó Mariana Seoane.