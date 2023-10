Maribel Guardia habla de lo difíciles que son estas fechas sin Julián Figueroa

Maribel Guardia compartió conmovida hasta las lágrimas que después de casi 7 meses de la muerte de su hijo Julián Figueroa abrirá su recámara para tomar algunas de sus cosas e incluirlas en la ofrenda de Día de Muertos.

¿Qué dijo Maribel Guardia?

La actriz declaró a los medios, entre ellos Ventaneando que “va a ser muy difícil para mí porque ni siquiera he entrado al cuarto ni he agarrado sus cosas, su ropa, pero lo tengo que hacer, es un paso que tengo que dar y lo voy a dar porque hoy en la noche voy a montarlo (el altar)”.

Te puede interesar: Issabela Camil se contradice por defender el libro de Sergio Mayer

“Tengo que escoger algunas cositas de su ropa, de su sombrero, su guitarra, tengo que hacerlo muy lindo y con mucho amor para él. Lloro por egoísmo porque lo extraño, porque quisiera abrazarlo pero sé que mi hijo está mejor que nadie”, agregó Maribel Guardia.

También te puede interesar: Andrea García habló por primera vez de la muerte de Andrés García

Maribel Guardia seguirá adelante por su familia

Maribel Guardia aseguró que “tengo que continuar con mi niño, con mi nieto, con mi esposo, con mi familia y estas fechas eran muy importante para Julián. Él siempre hacia un altar de muertos precioso, le escribía cartas a su papá y la vida continúa chicos. Tengo que darle gracias a Dios de que estoy viva, sacar adelante a mi familia y ya algún día me abrazaré con mi hijo en el cielo”, recalcó.

¿A quién dedicó Maribel Guardia su ofrenda? Maribel Guardia y el resto de la compañía de “Lagunilla Mi Barrio" dedicó su ofrenda de este año a todo los famosos que se han ido, incluyendo el mismo Julián Figueroa, Andrés García y Polo Polo.

Te puede interesar: Ángela Aguilar ofreció concierto gratuito en Zacatecas con su hermano

“(Ver a Julián en la ofrenda) Son sentimientos encontrados, por un lado una pesadilla pensar que se murió. Yo pienso que no está muerto porque lo siento tan cerca de mí, porque ahora hablo más con él que antes. A veces no entiendo que está en un altar de muertos y eso me cuesta trabajo entenderlo”, aseveró.

“Lloro de emoción pero les prometo que estoy bien y que continuo feliz con mi nieto porque es un regaló que me dejó Julián y me da tanta alegría ese chiquito cuando me levanto y me agarra a besos y se me cuelga de la cintura y me agarra del cuello. Yo digo es un pedacito de Julián en la tierra para mí”, finalizó Maribel Guardia.