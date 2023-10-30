Issabela Camil se contradice por defender el libro de Sergio Mayer

Issabela Camil, se contradice al afirmar que su marido Sergio Mayer, tiene todo el derecho de publicar detalles sobre su relación con Bárbara Mori en el libro que prepara, pero al mismo tiempo al defender su derecho a que el romance que vivió con Luis Miguel en su juventud no se ventile, por respeto a su privacidad.

El tema, salió a colación por la demanda que se afirma, la actriz interpuso en contra de la plataforma que transmitió la serie biográfica del cantante.

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Tengo un límite de privacidad, no es más que yo defiendo mi vida pública y es tan contundente el hecho, de que no hable de nada de esto durante 28 años de mi vida. Entonces, no es algo que, ni hoy, ni ayer, no tengo ganas de contar, porque no quiero, porque no lo quiero hacer y si algún día lo hago, será a mis términos y a mi modo

¿Qué piensa sobre el libro de Sergio Mayer?

Pero esto, es lo que dijo sobre el libro de su marido.

No lo he leído, así lo quiso Sergio, hasta que saliera, yo tuviera acceso a la información, creo que es una parte de su vida y lo dije siempre, en la serie, cada quien puede contar su parte de la historia, es historia de dos, nunca tuve problemas con eso, cada quien vivió su historia, vivió las cosas y tienes derecho a contar lo que viviste, porque no, quién dice que no

¿Ya demandó a la producción de la serie de Luis Miguel?

Al final, Issabela se negó a confirmar, si tal a como ha trascendido, en su presunta demanda, exige el 40 por ciento de las ganancias de la serie de Luis Miguel, a manera de compensación.

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Ya me tengo que cambiar

Issabela y el resto del elenco de la obra ‘Buscó al hombre de mi vida, marido ya tuve’; reanudaron temporada en el teatro San Jerónimo de la Ciudad de México.

