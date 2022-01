Maribel Guardia actualiza su estado de salud tras contagiarse de COVID-19.

Maribel Guardia se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para actualizar su estado de salud tras dar positivo a COVID-19.

“Gracias a Dios solamente me dio dolor de garganta y cansancio. Hice gárgaras con enjuague bucal tres veces al día y eso me alivió la garganta. He tomado paracetamol una vez al día y la verdad es que me siento muy bien, Dios quiera que para la siguiente prueba salga negativa”, expresó.

Maribel Guardia se siente afortunada por contar con su esquema de vacunación completo.

“El año pasado casi se me muere mi marido por COVID-19. A mí me dio muy suave y a él muy fuerte; casi se muere. Lo mío es más leve gracias a que ya estamos vacunados; hay que quedarse encerrados para no contagiar. Esto dura como siete días y yo ya llevo cinco, me siento más tranquila”, continuó.

La actriz y cantante confesó que su nieto se mantiene saludable.

Mi nieto ha tenido una tosecita, pero ahí anda jugando, brincando y saltando. Nunca le dio temperatura, dolor de cabeza y tampoco tuvimos que darle medicamento

Maribel Guardia habla sobre el trago el amargo en la tumba de su mamá

En otros temas, Maribel Guardia viajó hasta Costa Rica para comprarle una nueva tumba a su mamá, cuyos restos fueron sustraídos del cementerio.

Fue un momento muy emotivo porque resulta que mi mamá estaba en una tumba que se había comprado por cien años. Un día fui a visitarla y resulta que ya no estaba, que la habían agarrado

La costarricense compró una nueva tumba, pero los dueños del cementerio no se salvaron de un fuerte mensaje por parte de Maribel.

Yo estaba indignada, consulté a un abogado, puse un juicio y al final le compré otra tumba. Cuando salí del cementerio les dije: ‘De mejores lugares nos han corrido’. Fue la segunda vez que tuve el honor de despedir a mi mamá

