Mónica Naranjo tuvo una experiencia sexual muy extraña en Japón.
La presentadora Mónica Naranjo contó uno de los episodios más extraños de su vida profesional y que la dejó en shock en Japón.
Aunque siempre ha sido una mujer de mente abierta, Mónica Naranjo admite que cuando fue conductora del programa de televisión Mónica y el sexo, que abordaba temas tabús sobre esta materia, hubo un capítulo que le inquietó y espantó. Se trata del capítulo que realizó en Japón.
Allá el concepto sexual es muy diferente al nuestro. Allá la gente vive la sexualidad de una forma muy abierta, pero también muy secreta
De repente contacté a un señor que es directivo de una de las mejores empresas de té verde en el mundo, a él le gusta que le pateen los testículos
Mónica Naranjo recuerda otras sorprendentes anécdotas de Japón.
También hay ‘sex shops’ y hombres que compran a Candy Candy para hacer el amor con ella; una muñeca de un metro con cincuenta centímetros… también compran bragas usadas
Te puede interesar: Lucila Mariscal reveló que fue contratada por personas muy peligrosas.
Mónica Naranjo estrena nuevo proyecto en las plataformas de streaming
La cantante conduce actualmente un reality show para una plataforma digital titulado Amor Confianza, en el que somete a parejas al polígrafo para descubrir secretos que ellos jamás confesarían.
Yo nunca he sido una persona de reality, pero a éste yo sí iría. Imagínate que llevo tiempo con una pareja y estamos hablando de tener un hijo juntos… eso nos va a unir de por vida
Mónica Naranjo está feliz por las nuevas facetas en su carrera artística.
El programa da la oportunidad de poder enterarse si quieres seguir con esa persona o no. ¿Sabes qué pasa? Yo cuando inicio una relación tengo clarísimo que se basa en la confianza, cualquier pregunta de mi pareja sería honesta
También te puede interesar: Toño Mauri se convertirá en abuelo y producirá la bioserie de Miguel Bosé.