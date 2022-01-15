Mónica Naranjo tuvo una experiencia sexual muy extraña en Japón.

Aunque siempre ha sido una mujer de mente abierta, Mónica Naranjo admite que cuando fue conductora del programa de televisión Mónica y el sexo, que abordaba temas tabús sobre esta materia, hubo un capítulo que le inquietó y espantó. Se trata del capítulo que realizó en Japón.

Allá el concepto sexual es muy diferente al nuestro. Allá la gente vive la sexualidad de una forma muy abierta, pero también muy secreta

De repente contacté a un señor que es directivo de una de las mejores empresas de té verde en el mundo, a él le gusta que le pateen los testículos

Mónica Naranjo recuerda otras sorprendentes anécdotas de Japón.

También hay ‘sex shops’ y hombres que compran a Candy Candy para hacer el amor con ella; una muñeca de un metro con cincuenta centímetros… también compran bragas usadas

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Mónica Naranjo estrena nuevo proyecto en las plataformas de streaming

La cantante conduce actualmente un reality show para una plataforma digital titulado Amor Confianza, en el que somete a parejas al polígrafo para descubrir secretos que ellos jamás confesarían.

Yo nunca he sido una persona de reality, pero a éste yo sí iría. Imagínate que llevo tiempo con una pareja y estamos hablando de tener un hijo juntos… eso nos va a unir de por vida

Mónica Naranjo está feliz por las nuevas facetas en su carrera artística.

El programa da la oportunidad de poder enterarse si quieres seguir con esa persona o no. ¿Sabes qué pasa? Yo cuando inicio una relación tengo clarísimo que se basa en la confianza, cualquier pregunta de mi pareja sería honesta

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