Audiencia de Héctor Holten por supuesto abuso sexual fue pospuesta.

La audiencia de Héctor Holten sobre el caso de presunto abuso sexual de su sobrina nieta se pospuso, por lo que no pudo dar detalles porque ella es menor de edad.

"No quiero ventilar nada de lo que mi pobre sobrina trae en la cabeza, hasta que no acabe esto. Yo les daré oportunamente con mucho gusto, una entrevista", dijo el actor a su salida de un juzgado en Almoloya de Juárez.

Después de una hora de permanecer dentro del lugar, el abogado de Héctor señaló que no podía hablar por respeto a la denunciante, pues es menor de edad y es un asunto muy delicado que se tiene que llevar con una perspectiva de infancia.

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Madre de la agraviada buscará incansablemente la justicia

Alejandra del Valle, madre de la agraviada, dijo que presentó la denuncia por el abuso sexual de su hija en 2018, pero no cesará la lucha hasta que se le haga justicia. Agregó que el proceso ha sido muy duro, pero la ve fuerte y con ganas de luchar para que no le pase a nadie más y se le haga justicia en contra de sus agresores.

"Yo me hubiese dado por vencida a los 4 meses que esto no caminaba y que seguía en el Ministerio Público o la Fiscalía; con mucha entereza, mucha firmeza y con mucho amor por mi hija seguimos aquí", dijo.

"No se llevó a cabo porque yo me imagino que son algunas de las cosas que se puede hacer valer la defensa para alargar un poquito más el proceso, cabe mencionar que ya tengo muchos años con este tema, mas de 4 años y se sigue alargando el proceso", finalizó.

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