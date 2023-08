Maribel Guardia no tenía testamento antes de la muerte de Julián Figueroa

Maribel Guardia reveló en un encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, que aunque no tenía testamento hasta antes de que su hijo Julián Figueroa falleciera, ahora lo dictará pensando en heredarle todo a su nieto.

¿Maribel Guardia no tenía testamento?

Maribel Guardia señaló que ella no tenía hecho ningún testamento, pero ahora sí tiene contemplado hacerlo. “Yo no había hecho testamento y ahora pues sí voy a hacer testamento porque obviamente todo lo mío era para Julián y ahora que ya no va a ser así, todo va a quedar a nombre de José Julián y en todo caso yo creo que lo administrará Ime, pero todo va a ser para el niño”.

Maribel Guardia no tenía testamento antes de muerte de Julián Figueroa

¿Julián Figueroa hizo algún testamento? Sobre el propio legado de Julián Figueroa, reveló que ahora se busca saber si su hijo ya había hecho algún testamento. “Se está buscando a ver si hay un testamento, pero de todas maneras como ninguno de nosotros está peleando eso sería para el bebé”.



¿Qué sabe sobre la intestamentaria de Joan Sebastian?

En torno a la situación intestamentaria de Joan Sebastian, Maribel Guardia precisó que será Imelda Garza, viuda de Julián, quien tenga que involucrarse en ese proceso. “Pero a Ime le queda la asociación de los Figueroa que yo ahí no tengo nada que ver y algunas cosas que ya estaban a nombre de Julián, que ya se podrían transferir”.

¿Maribel Guardia no ha iniciado su terapia con la tanatóloga?

Debido a sus compromisos laborales, Maribel Guardia no ha podido iniciar su terapia: “Acabo de terminar lo de la tele, se acuerdan que hice 180 programas. Estaba lo del teatro, me fui a hacer exámenes de salud y es un proceso que tengo que vivir y la verdad no es fácil. La verdad es que un día crees que estás bien y al otro te tiras al suelo a llorar”, dijo con la voz entrecortada.

Maribel Guardia fue abordada en el aeropuerto a su regreso de Costa Rica, donde celebró el cumpleaños 84 de su hermana Vilma, a quien considera una madre. “Es una campeona esa mujer porque con todo lo que ha pasado y todo lo que le ha pasado, desde el cáncer hasta lo de Julián, es una mujer con una actitud increíble”.