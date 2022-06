Maribel Guardia habla sobre la repartición de la herencia de Joan Sebastian.

¿Qué está pasando con Maribel Guardia y la herencia de Joan Sebastian?

Casi siete años han pasado desde que Joan Sebastián partió de este mundo; sin embargo, la polémica en torno a su herencia sigue debido a que el cantautor mexicano no dejó ningún testamento, lo cual complicó la repartición de bienes, de eso habló Maribel Guardia en exclusiva para Ventaneando.

Maribel Guardia reveló a las cámaras que no existe ningún conflicto entre los coherederos del ‘Poeta del Pueblo’, a excepción de su hija Juliana Figueroa, quien ha detenido la repartición de bienes después de impugnar el juicio de sucesión testamentaria que se está llevando a cabo en México.

Cabe destacar que Joan Sebastian no dejó dinero sino propiedades, pese a ello, el tema no ha podido finiquitarse por esta situación.

“Pues sí, ese ha sido un camino largo y eso a pesar de que los hijos pues han estado de acuerdo en todo, a excepción de Juliana que creo que creo que es la que lo ha parado un poquito, pero bueno, al final pues ahí van poco a poco, es un camino arduo y difícil”, sentenció.

“La herencia que les deja el papá es el amor y yo creo que lo más importante, digamos, si Julián me dice: ‘mamá, yo lo que me importa es trabajar y salir adelante y si algo queda bienvenido sea y si no también’”, añadió.

Lo que dijo sobre los nietos de Joan cuyos papás fallecieron

Maribel Guardia cree que los hijos de Juan Sebastian y Trigo Figueroa sí estarán incluidos en la repartición de bienes.

“Los hijos de Joan, todos, aunque estén muertos tienen los mismos derechos que los hijos vivos, así que los hijos van a tener la herencia en partes iguales todos, y ya lo que lo toque a los nietos, ¿quién sabe que llegará a los nietos?, verdad, pero bueno, tú sabes que Joan no dejó dinero, lo que dejó son algunas propiedades que es lo que se va a repartir”, finalizó sobre el tema.

¿Cuántos hijos tuvo Joan Sebastian? El intérprete de temas como “Un idiota”, “Tatuajes”, entre muchos otros, tuvo 8 hijos con diferentes mujeres: José Manuel Figueroa, Juan Sebastian, Trigo de Jesús, Julián Figueroa, Zaraela Figuera, Joana D’Yave y Juliana, ésta última es quien habría detenido la sucesión testamentaria.

Esta es la herencia que se pelean los hijos de Joan

De acuerdo con Cipriano Sotelo, abogado de la familia Figueroa, son cerca de 51 propiedades, repartidas entre los estados de Guerrero, Morelos y Veracruz. En abril del presente año declaró que muchos de estos inmuebles están en malas condiciones ya que desde la muerte del cantante no han recibido mantenimiento.