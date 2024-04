Maribel Guardia revela el encargo que le hizo Julián Figueroa antes de su muerte

A un año de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia revela el encargo que una vez le hizo sin que ambos supieran que pronto eso se haría realidad, el cual era cuidar a su retoño.

¿Qué dijo Maribel Guardia?

Durante una breve charla con los medios, entre ellos Ventaneando, Maribel Guardia declaró lo siguiente: “un día me lo dijo, ya ves que uno cuando tiene hijos siempre está pensando ‘mamá si algún día me muero por favor prométeme que…’.

“Hijo por supuesto que lo voy a cuidar pero me voy a morir primero yo. Ya estoy viejilla hijo, pero ‘no mamá nunca se sabe’, pero bueno, así fue y nunca se sabe. No hace falta llegar a viejo para morirse, en cualquier momento nos podemos morir y es muy dura la muerte, pero tenemos que pensar, yo sí creo en la reencarnación, creo que existe una vida mejor que esta. La Virgen de Guadalupe me dejó verlo, yo sé que fue un regalo que Dios me dio a través de la Virgen y ver a mi hijo en la luz, verlo feliz”, recalcó Maribel Guardia.

Te puede interesar: Guillermo Pous explica la demanda contra uso de imagen de María Félix

¿Cómo recordó a Julián Figueroa?

Maribel Guardia atendió a la prensa minutos antes de iniciar una misa que este martes se ofreció en su casa para recordar a su hijo. “Pues no es un día fácil para mí, pero bueno”.

“Me aventé llorando todo el día, le lloré toda la noche. No quisiera compartir cosas tristes con ustedes y también porque son un tesoro para mí, mi dolor, el amor por mi hijo, el duelo que estoy llevando, aunque yo me levanto todos los días y hago un esfuerzo por sonreír y continuar (...) No es fácil, no es fácil”, agregó.

De igual forma, Maribel Guardia reveló que su nieto es el que le ayuda superar el dolor por la pérdida de Julián Figueroa. “Lo que me lo hace fácil es este pitufito que tengo aquí conmigo”.

¿Julián Figueroa era un hombre generoso? La actriz recordó la generosidad y el buen corazón que tenía su hijo, un lado poco conocido de Julián.

También te puede interesar: Tristán, hijo de Yahir, se enfoca en su música con ‘Mezcal naranja’

“Mi hijo era un muchacho con un corazón de oro. Él recaudaba dinero para operaciones de la gente que necesitaba, él ayudaba a los niños con cáncer, él regalaba dinero a todo el mundo. Tenía un corazón de pollo y yo creo que era parte de su labor y de que se iba a ir tan pronto en esta vida. Al final estaba estudiando psicología con beca porque él llevaba notas de 10. Teníamos una relación increíble mi hijo y yo; filosofábamos, leíamos libros, los compartíamos, los comentábamos”, aseveró.

¿Se quedará con las cenizas de Julián Figueroa?

Por último, refrendó su deseo de que las cenizas de su hijo continúen a su lado, aunque Juan Marcos Figueroa, hermano de Joan Sebastian, ha dicho que le gustaría tenerlas en el mausoleo del cantante en Juliantla.

“No, mira las cenizas no. Las cenizas de Julián son un tesoro para mí, digo, aunque mi hijo vive en mi corazón, pero no me gustaría que anduviera pal tingo y pal tango. Las personas que amas viven en tu corazón y Julián amó a su padre toda la vida pero no es necesario que sus cenizas estén ahí. Yo las quiero conmigo”, finalizó.

Te puede interesar: Hija de aviador colombiano relata amorío entre su padre y María Félix