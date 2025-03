Maribel Guardia revela que tiraron la puerta de su casa para llevarse a su nieto José Julián

Como te lo informamos previamente, el pasado sábado 1 de marzo, una juez de la Fiscalía de Justicia Penal para Niños, Niñas y Adolescentes determino que José Julián tenía que regresar con su madre Imelda Garza Tuñón y a través de un mensaje en redes sociales fue que la actriz de teatro dio a conocer los detalles. Sin embargo, Maribel Guardia respondió a esta situación.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la forma que le quitaron a su nieto José Julián?

Durante la mañana de este lunes 3 de marzo, la puertorriqueña, con notable tranquilidad, reveló no le sorprendió que se llevaran a su nieto, ya que era algo que podría pasar y que su único objetivo ha sido cuidar el bienestar de José Julián: “Siempre dije que mi intención es que ese niño esté con su mamá, porque es el mejor lugar para que un hijo esté. Si Imelda está bien, el niño va a estar bien y eso a mí me da mucha tranquilidad”, reveló.

En este sentido, la actriz de 65 años de edad dijo que no fue una sorpresa para ella que las autoridades se presentaran en su casa para llevarse a su nieto. No obstante señaló que tuvieron que tirar la puerta de su casa para poder hacerlo: “Llegaron, no dieron explicación… Sí, la verdad rompieron la puerta, se metieron, pero bueno, Marco habló con el niño y le dijo ‘ya no te preocupes, esta gente es buena, te vas a llevar tu mamá’”. Así mismo, destacó que el Julián Jr. se fue tranquilo.

¿Qué dijo Imelda Tuñón tras el regreso de José Julián?

Recordemos que Imelda compartió una imagen junto a su hijo en la que confirmó que ya se encontraban juntos. Junto a la foto, compartió un mensaje respecto al caso, en el que aseguró que todo se hizo apagado a la ley y que todo lo dicho en su contra era completamente falso.

Cabe mencionar que Garza Tuñón cambió la foto y el primer texto compartido en su cuenta de Instagram por uno nuevo.