Maribel Guardia confirma haber perdido 10 kilos tras pleito con Imelda Tuñón; ¿cuál es su estado de salud?

Han pasado varias semanas desde que Maribel Guardia confirmó tener un pleito de índole legal contra Imelda Garza Tuñón, expareja de su hijo Julián Figueroa, por la custodia del pequeño José Julián. Ahora, la nacida en Costa Rica se volvió tendencia en las redes luego de señalar que, desde ese proceso hasta la fecha, ha perdido alrededor de 10 kilos.

Maribel Guardia es una actriz, modelo y cantante que es reconocida por la forma en cómo cuida de su cuerpo, mismo que luce esbelto y envidiable a sus 65 años de edad; no obstante, también es una realidad que el constante conflicto que tiene con su otrora nuera ha hecho que pierda una cantidad importante de kilos, misma que la hacen ver un tanto irreconocible.

Maribel Guardia habla sobre su denuncia contra Imelda Tuñón

“Todo bien, sí, la verdad, el niño está muy bien, Dios bendito, y yo la verdad, no puedo hablar de esto, porque como está, no me permiten hablar, y tampoco puedo comunicarme con Imelda, porque me lo prohíbe la fiscalía”. pic.twitter.com/eyBMhtPpK5 — NOTICIAS MEGAVISION (@megavisionmx) February 25, 2025

¿Es verdad que Maribel Guardia ha perdido 10 kilos?

En estos momentos, Maribel Guardia tiene bajo su cuidado al pequeño José Julián luego de la denuncia a su nuera Imelda Tuñón; sin embargo, esto no ha impedido que deje de trabajar y para muestra de ello están las constantes obras de teatro en las que ha participado. Desafortunadamente, esto ha cobrado factura en su físico, y lo anterior ya se puede ver reflejado.

Y es que, si bien mencionó que su nieto se encuentra muy bien y lleno de amor, así como resaltar que José Julián es un niño muy concentrado en la escuela, también aseguró que, a raíz del estrés que ha tenido en los últimos días, ha perdido hasta 10 kilos, esto recordando que la tica ha sufrido la pérdida de personas importantes en su vida, sobresaliendo a su hijo Julián Figueroa que perdió la vida en abril del 2023.

Por cada cigarro que fumas, Diosito te quita un año de vida y se lo da a Maribel Guardia. pic.twitter.com/j4t51AKwNz — El Fedelobo (@SoyFedelobo) June 2, 2019

¿Cuál es el estado de salud de Maribel Guardia?

Si bien considera que no es la manera idónea de adelgazar, Maribel Guardia no solo aseguró encontrarse bien de salud, sino que también subrayó que esto le vino bien para seguir cuidando su cuerpo: “Estoy muy bien, la verdad es que me cayó muy bien esa bajadita de peso porque me veo muy flaca personalmente, pero en la cámara me veo bien”, sentenció.