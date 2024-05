Mariela Sánchez revela que Cristian Castro siempre quiere quedar como víctima

El nombre de Mariela Sánchez sigue dando de qué hablar, pues su reconciliación con Cristian Castro le duró lo que al triste la alegría. Pero lo que más llamó la atención fueron los audios filtrados en los que despotricó contra el hijo de Verónica Castro y contra las mujeres mexicanas.

¿Por qué terminó el romance entre Cristian Castro y Mariela Sánchez? Como les mencionamos ayer, recientemente se filtraron audios de Mariela Sánchez hablando mal de Cristian Castro cuando estuvieron separados. Estos provocaron que su relación con 'El Gallito Feliz' no trascendiera.

En su natal Argentina, Mariela Sánchez dijo que “el error fue mío, hay millones de audios que son una conversación durante la separación de Cristian. Hay muchas mujeres que siguen el paso a paso de él y me iban informando lo que él hacía con otras mujeres. Me mandaban videos, me mandaban pruebas y, bueno, reaccionó mi enojo como mujer y hay audios que ni yo puedo escuchar”.

¿Qué dijo sobre las mujeres mexicanas?

En uno de los audios filtraros, Mariela Sánchez arremetió contra las mujeres mexicanos y aseguró que “obvio que no era para mí ese pibe y todas esas mugrientas mexicanas, son todas sucias, put…, o sea, a todo le van a decir que sí, las va a usar, una semana una, una semana otra, después se casará y así veremos toda la payasada”.

¿Qué más dijo Mariela Sánchez?

“Estoy mandando la nota a todos, mi secre que viajó conmigo y estaba justo en el episodio donde Cristian me empieza a tratar te pu… y de lesbiana, que él vio un video con mi amigo del 2022”, declaró.

“Entonces yo tengo testigos ¿me entendés? Y él claramente iba a contar la misma novela que le hizo a la mujer con la que se casó 28 días. Él siempre queda como víctima de que lo engañan, entonces ahora lo estamos ganando de mano”, finalizó.