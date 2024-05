Mariela Sánchez despotrica contra las mujeres mexicanas

Cristian Castro sorprendió hace unos días al anunciar su repentina reconciliación con la argentina Mariela Sánchez, de quien se separó en febrero pasado; sin embargo, su relación duró lo que al triste la alegría pues recientemente se confirmó su separación.

¿Por qué terminaron Mariela Sánchez y Cristian Castro? Recientemente se filtraron audios de ella hablando mal del hijo de Verónica Castro cuando estuvieron separados. “Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido”.

Ex de Cristian Castro tachó de ‘mugrientas’ a las mujeres mexicanas [VIDEO] En nuevos audios sacados a la luz, Mariela Sánchez, ex del cantante mexicano, también se dio tiempo para criticar a las mujeres mexicanas.

“Entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor”.

“Perdón, Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute el dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido a una persona romántica que a pesar de todo su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor”, publicó Mariela Sánchez.

¿Qué dijo Mariela Sánchez?

Después de separarse de Cristian Castro, Mariela Sánchez concedió una entrevista en su natal Argentina donde declaró que “el error fue mío, hay millones de audios que son una conversación durante la separación de Cristian. Hay muchas mujeres que siguen el paso a paso de él y me iban informando lo que él hacía con otras mujeres. Me mandaban videos, me mandaban pruebas y, bueno, reaccionó mi enojo como mujer y hay audios que ni yo puedo escuchar”.

“Esta persona es la que le mandó todo a los medios, creo que todos la conocen y que tiene muy marcado a Cristian, toda su vida, todo lo que hace, dónde se mueve, las personas con las que estuvo y te va pasando el detalle a detalle con videos. Fui muy estúpida, demasiado porque es una persona a la que no le ves la cara, te habla por redes. Ella dice ser amiga de una persona que salió con él”, agregó.

“Me metí a un lugar muy complicado (…) Estuvimos los dos días hablando mucho, como hasta las 6 de la mañana. Él muy tranquilo, después creo que ninguno de los dos lo íbamos a poder sostener. México es fuerte, exmujeres que no llegan a tener una relación y por eso están resentidas”, recalcó.

“Ma mandaban el show, Yuri, la acompañante de Cristian hablando de las argentinas y yo explotaba, Cristian con una chica abajo donde yo estaba, cantándole. Todas mis respuestas a esos audios fueron con videos e información que ella me mandaba”, agregó Mariela Sánchez.

¿Por qué regresó con Cristian Castro?

Mariela Sánchez dijo lo siguiente: “me enamoré, estoy destrozada, no dormí en toda la noche, tuve un dolor en el estómago”, agregó.

¿Qué dijo sobre las mexicanas?

En otro audio filtrado y al que Ventaneando tuvo acceso, Mariela Sánchez despotricó contra las mujeres mexicanas y aseguró que “obvio que no era para mí ese pibe y todas esas mugrientas mexicanas, son todas sucias, put…, o sea, a todo le van a decir que sí, las va a usar, una semana una, una semana otra, después se casará y así veremos toda la payasada”.