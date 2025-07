¿Quién es Kristal Silva, la exsobreviviente de Survivor México? Revelará verdades del programa que nadie sabía

Kristal Silva no necesita mucha presentación… pero vale la pena detenerse un momento a mirar de cerca todo lo que ha hecho. Nacida en Soto la Marina, Tamaulipas, su historia comenzó entre coronas y pasarelas: fue Miss Earth México 2013 y ganó Nuestra Belleza México en 2016. Desde entonces, ha sabido construir una carrera sólida y multifacética.

Aunque muchos la ubican por su trabajo en Venga la Alegría, programa al que se integró en 2018, Kristal también se atrevió a salir de su zona de confort y sumarse a Survivor México.

Y no fue cualquier participación. Mostró temple, coraje y una versión suya que muchos no conocían. Lo que vivió ahí —y lo que aún no se ha dicho públicamente— es justo lo que revelará esta tarde.

Hoy Kristal contará TODO sobre Survivor en “El otro lado de los realities”

Si algo ha quedado claro es que Kristal Silva ya no quiere guardarse nada. Este martes, será la invitada en El otro lado de los realities, un espacio donde las máscaras caen y las verdades salen a la luz. ¿Fue tan rudo como parece? ¿Qué no se vio en pantalla? ¿Qué sintió realmente durante su paso por el programa? Todo eso lo va a contar, y desde su propia voz.

La entrevista será transmitida de 6:30 a 7:30 p.m. a través del Instagram oficial de Survivor México y por el sitio web survivormexico.tv. Si alguna vez te preguntaste qué hay detrás de un reality como este, esta es tu oportunidad para entenderlo desde adentro, sin ediciones y sin poses.

Más allá del reality, Kristal está en uno de los momentos más versátiles de su carrera. No solo sigue al frente de Venga la Alegría, también debutará como actriz en la cuarta temporada de Lotería del Crimen, que se estrenó este 2 de junio en Azteca 7.

Y claro, en Instagram no para: ahí comparte sus looks, entrenamientos, viajes y hasta reflexiones personales con una comunidad de casi 2 millones de seguidores.

A sus 33 años, y después de tantas etapas, sigue demostrando que se puede ser auténtica en un medio que muchas veces exige todo lo contrario. Kristal ha sido reina de belleza, modelo, conductora, sobreviviente… y ahora, voz de su propia historia.