Marimar Vega reacciona al hecho de que Mario Bezares haga la obra que su padre hizo un clásico

A Marimar Vega le cambió drásticamente el semblante al ser cuestionada por la prensa sobre el hecho de que Mario Bezares protagonizará próximamente la obra de teatro “La Señora Presidenta”, montaje que su padre, Gonzalo Vega, volviera un clásico teatral.

Te puede interesar: Seguimos el recorrido de Luis Miguel desde la Arena CDMX hasta su hotel

¿Qué dijo Marimar Vega?

Al ser cuestionada por diversos medios de comunicación, entre ellos Ventaneando, Marimar Vega dijo lo siguiente: “ya todo el mundo me pregunta lo mismo. Pregúntenme de otras cosas si quieren, pero de eso ya saben que no porque ya saben qué pienso y nada más hacen chismes”.

“Mi papá como ya lo dije, mi papá no necesita que nadie lo defienda, mi papá hizo una carrera impecable toda su vida y está de más que yo salga a decir qué pienso o no, la verdad. Si la gente quiere ir a ver a otra Señora Presidenta, que vayan a verlo. Creo que de verdad mi papá no necesita que lo defendamos de nadie”, agregó la protagonista de la serie “Dra. Lucía”.

¿Quiénes serán los nuevos protagonistas de la Señora Presidenta?

La nueva puesta en escena de la ‘Señora Presidenta’ pronto se estrenará y tendrá como protagonistas a Mario Bezares y Arath de la Torre, cabe mencionar que por muchos años fue estelarizada por los fallecidos Gonzalo Vega y Héctor Suárez. La nueva puesta en escena se estrenará el 15 de noviembre en el Teatro de México, en la Ciudad de México y contempla una temporada de seis semanas.

Te puede interesar: Recordamos entrevista de Liam Payne con Ventaneando, quien tenía cariño especial a México

¿De qué murió Gonzalo Vega?

El actor Gonzalo Vega murió el 11 de octubre del año 2016, a la edad de 69 años, tras una década de luchar contra el síndrome mielodisplásico, un raro padecimiento que afecta la producción de células sanguíneas en la médula ósea.