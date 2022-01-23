Mario Bautista y Banda El Recodo se unen para presentar ‘Brindo’.

El exitoso cantante Mario Bautista se ha caracterizado por ser uno de los más activos en sus redes sociales.

En esta ocasión, el representante del género urbano sorprendió a sus millones de fans al anunciar su nueva colaboración musical.

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La nueva colaboración de Mario Bautista

Y es que desde sus inicios en la música, el joven ha causado gran furor, pues constantemente comparte su día a día con sus millones de seguidores. Recientemente, Mario Bautista dejó a todos con el ojo cuadrado al confirmar en una publicación su colaboración con La Banda El Recodo.

Fue por medio de sus redes sociales, donde el cantante reveló a sus fieles seguidores que el tema Brindo tendrá un remix junto a La Banda El Recodo.

Mario Bautista solicitó a quienes lo siguen desde que inició su carrera que se encargaran de que el anuncio se convirtiera en tendencia en las diferentes redes sociales, petición que hasta el momento ha tenido una gran respuesta.

La reacción fue tan positiva que los fans de Mario Bautista han creado un hashtag que este domingo es tendencia en las redes sociales.

MARIO X BANDA EL RECODO

Acompañándola de millones de corazones rojos y miles de comentarios, se puede destacar la felicidad por este nuevo tema con la banda de regional mexicano.

La colaboración del joven cantante con La Banda El Recodo, que es una de las más importantes y tradicionales en nuestro país, es un gran paso en su carrera, pues son pocas las colaboraciones que la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa tiene.

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Será el próximo 27 de enero cuando los millones de fans tengan la oportunidad de escuchar la colaboración entre Mario Bautista y Banda El Recodo.

