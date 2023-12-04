¿Mario Bautista está saliendo con Karol Sevilla? Esto nos contestó
Después de ver muy juntitos, a Mario Bautista y a Karol Sevilla, le preguntamos al cantante si está saliendo con la actriz, ahora que están solteros.
Ahora que Mario Bautista y Karol Sevilla están solteros, fueron vistos muy juntitos, primero en una cena y luego en un concierto, ¿será que iniciarán una relación? Además, parece que Mario le tiene grandes sorpresas a sus fans, pues el próximo año viene acompañado de colaboraciones como con Fey.