Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Mario Bautista está saliendo con Karol Sevilla? Esto nos contestó

Después de ver muy juntitos, a Mario Bautista y a Karol Sevilla, le preguntamos al cantante si está saliendo con la actriz, ahora que están solteros.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Ahora que Mario Bautista y Karol Sevilla están solteros, fueron vistos muy juntitos, primero en una cena y luego en un concierto, ¿será que iniciarán una relación? Además, parece que Mario le tiene grandes sorpresas a sus fans, pues el próximo año viene acompañado de colaboraciones como con Fey.

Tags relacionados
Farándula

Videos