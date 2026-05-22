uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Qué sucede en la intimidad del Mundo MasterChef 24/7?

Antonio Betancourt reveló los detalles de los equipos involucrados en la realización de MasterChef 24/7 y contó cómo viven los participantes del reality.

La mesa completa de Ventaneando, incluyendo a Pedro Sola, platicaron junto a Antonio Betancourt todo lo que ha sucedido en la intimidad de la cocina más famosa de México, MasterChef 24/7. Desmenuzaron con detalle cómo es la vida de los participantes en el Mundo MasterChef 24/7 y los detalles del equipo que hace posible la realización del reality. ¿Qué esperar de esta innovadora temporada? ¡No pierdas detalle de la charla completa muy al estilo de Ventaneando!

Tags relacionados
MasterChef

Videos