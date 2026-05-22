¿Qué sucede en la intimidad del Mundo MasterChef 24/7?

La mesa completa de Ventaneando, incluyendo a Pedro Sola, platicaron junto a Antonio Betancourt todo lo que ha sucedido en la intimidad de la cocina más famosa de México, MasterChef 24/7. Desmenuzaron con detalle cómo es la vida de los participantes en el Mundo MasterChef 24/7 y los detalles del equipo que hace posible la realización del reality. ¿Qué esperar de esta innovadora temporada? ¡No pierdas detalle de la charla completa muy al estilo de Ventaneando!