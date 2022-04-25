Christian Nodal habla del estado de salud de su mamá.

Al puro estilo de las películas de acción y resguardado por un impresionante dispositivo de seguridad, Christian Nodal llegó la noche del viernes al palenque de la Feria de Tepatitlán, en el cual ya lo esperaban cerca de 6,500 personas que abarrotaron el lugar.

Al bajar de la camioneta, Christian se negó a atender a los medios de comunicación y solo se limitó a saludar antes de ingresar a su camerino.

Después de dos horas y media de concierto, Chritsian Nodal subió rápidamente a su camioneta, y aunque nuevamente se negó a hablar, Ventaneando logró que bajara el cristal de su vehículo y así respondió en exclusiva algunos de nuestros cuestionamientos, principalmente de la salud de su madre Cristy Nodal, quien hace unos días reveló haber estado internada debido a un tumor en el colon que milagrosamente desapareció.

"Está bien, yo la he visto muy bien, gracias a Dios, ahorita la vi y estoy feliz de que ella esté muy bien", declaró sin bajarse de su carro.

Antes de partir del palenque, así se despidió el cantante de las cámaras de Ventaneando, pero mientras tanto, la noche de ayer Christian Nodal continuó sus presentaciones en el palenque de la Feria de Aguascalientes.

"Increíble el cariño de la gente, muchas gracias por acompañarnos", concluyó.

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Cristy Nodal rompe el silencio en Instagram

Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, rompió el silencio sobre su enfermedad a mitades de abril de este mismo año, confesando que luchaba contra un tumor de colon desde el 2018.

La mamá del cantante sonorense dijo que las cosas se complicaron en este año 2022, pues no toleraba la comida y empezó a sufrir anemia.

Pese al trago amargo, Cristy Nodal reveló que un milagro se hizo presente en su vida, pues el reciente diagnóstico fue favorable con la nula aparición de su tumor maligno en el colon.

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