Mario y Claudia se mudaron a Tijuana y no se llevaron a Camila

Mario ha visto cómo trata Camila a Claudia y no está de acuerdo. Asegura que Claudia no merece las actitudes cuestionables de Camila. Mario y Claudia se fueron a vivir a Tijuana por trabajo y decidieron no llevar a Camila, quien revela que entonces se sintió abandonada. Camila salió con un hombre mayor, quien era pareja de Claudia.