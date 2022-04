Martha Higareda le presume su relación ¿a Yanet García?

Martha Higareda decidió romper el silencio y contar cómo ha sido su relación con el exjugador de futbol americano Lewis Howes, quien anteriormente fue novio de Yanet García, mejor conocida como la ‘chica del clima’ y quien acusó que el ahora conferencista la engañó con la protagonista de “No manches Frida”.

Yanet García y Martha Higareda estuvieron en medio de la polémica, pues ‘la chica del clima’ dio a entender que Lewis Howes, quien fue su pareja hasta el año pasado, le fue infiel con Higareda. Por ello, después de los rumores, la protagonista de “Tod@s caen” salió a desmentir los rumores y pidió que paren los ataques en su contra.

“Desde nuestro primer ‘Hola, mucho gusto’, Lewis Howes y yo pasamos meces conociéndonos como amigos para saber si compartíamos los mismos valores, visión y estilo de vida. Esta alineación se vuelve gran parte de los cimientos de nuestra relación”, declaró Martha Higareda.

Higareda reveló cómo ha sido la evolución de su relación con el ahora conferencista, a partir de experiencias anteriores.

“Mis padres siempre me decían, tómate tu tiempo de conocer como amigo a la persona y normalmente yo no hacía caso. A veces nos enamoramos sin preguntarnos las grandes preguntas, dejándonos llevar por la química del inicio. Después cuando descubres que no estás en alineación, empiezas a querer ‘trabajar’ en la relación para ‘empatar’, para que funcione. O cuando empiezan a salir las alertas rojas, las ignoras porque estás químicamente enlazado con la persona”, añadió la protagonista de “Amarte duele”.

“Lewis y yo fuimos explorando un camino menos transitado, de tomarnos un tiempo para conocernos y hablar de estas preguntas. Valores, visión y estilos de vida. Abiertos. Vulnerables. Antes de empezar una relación amorosa, nos conocimos como cuando se conoce a un gran amigo con el cual sientes química, pero que no te dejas llevar por ella, más bien conscientemente observas al otro con curiosidad y lo tomas como es, para ver si se alinea contigo y viceversa. Porque eso de forzar o querer cambiar a la otra persona, como dice mi terapeuta ‘es agresivo’”, continuó.

Por último, Martha Higareda compartió una reflexión con sus seguidores: “¿Quiénes de ustedes están en una relación en la que la amistad es la base y en la que esta amistad hace que las cosas fluyan fácilmente? ¿Quiénes de ustedes votan por hacerse estas preguntas antes de empezar una relación?”.