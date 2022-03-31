Así deja claro Yanet García que no le importa la relación de su ex y Martha Higareda.

Desde hace unas semanas, la llamada chica del clima, Yanet García, y Martha Higareda, sostienen una fuerte polémica en redes sociales que parece no tener fin.

Recordemos que Yanet García tuvo una relación sentimental con el actual novio de Martha Higareda, Lewis Howes, quien al parecer comenzó a cortejar a la actriz mexicana antes de terminar su relación con la modelo.

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Tras las declaraciones de Yanet García, Martha Higareda no se quedó callada y le mandó un fuerte mensaje.

Ay, es muy triste que lo planteé así porque pues, obviamente, eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación. Se me hace muy raro que ella cuente esa historia, porque pues así yo lo puedo decir con todas sus letras, es mentira

Mientras todo esto pasaba, Martha Higareda y su actual novio pasan por un gran momento celebrando el cumpleaños de éste con una amorosa foto en Instagram.

Yanet García da por terminada la polémica con Martha Higareda

Tiempo después y tras una guerra de declaraciones en redes sociales, Yanet García compartió una sorprendente foto en su cuenta de Instagram, donde sale luciendo un sensual traje de baño que resalta su figura donde se puede ver de fondo el mar.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fans, fue que Yanet García el título que le puso a la imagen ‘I'm into you, baby’, que puede entenderse como ‘Me gustas mucho’, lo que pude entenderse que ya se encuentra en otra relación o conociendo a alguien más.

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Con esto deja en claro que la polémica con Martha Higareda quedó en el pasado y la presentadora de televisión continúa con su vida.