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FOTOS | Martha Higareda dijo que rechazó hacer una película con Robert Pattinson.

Martha Higareda confesó que rechazó hacer una película con el actor que le da vida a Batman, Robert Pattinson... ¡Por trabajar al lado de Omar Chaparro!

Por: Ana Patricia Pérez

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Martha de perfil.jpg
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