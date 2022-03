VIDEO: Martha Higareda lanza duro mensaje ¿para Yanet García?

Martha Higareda lanzó fuerte indirecta a Yanet García a través de sus redes sociales, pues dio a entender que estaba enfocada en cuidar su relación sentimental en lugar de hacer ejercicio como La Chica del Clima.

Martha Higareda y Claudia Álvarez nos visitaron para hablar de “Tod@s caen”! Martha no sólo actuó ¡también escribió y produjó esta película!

Fue a través de su cuenta de Instagram , donde Martha reveló que le cuesta mucho trabajo levantarse temprano para hacer ejercicio.

“Casi siempre quiero correr a checar mis correos, o a la computadora a crear algo nuevo”, comenzó Martha sobre su situación actual, para después mandar la siguiente indirecta a Yanet.

“Mi fuerte siempre ha estado en enfocarme en mi relación, en mi familia, en amigos, en proyectos creativos, en mi mente, en aprender y crecer. Aprender de inteligencia emocional, de comunicación, de escritura, de actuación, de storytelling y poco le ponía atención a la máquina que sostiene mi alma”, declaró.

Te puede interesar: Yanet García reta a Martha Higareda y muestra pruebas de infidelidad.

Yanet García acusa infidelidad de su ex

En su momento, Yanet García tomó su cuenta de Instagram para hacer pública la supuesta infidelidad de Lewis Howes.

La Chica del Clima se encontraba respondiendo algunas preguntas de sus fans, pero llamó la atención la siguiente.

Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?

Yanet García aprovechó la pregunta de su seguidora para hablar de la supuesta infidelidad de Lewis Howes con Martha Higareda.

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien sólo para llenar un vacío, es súper importante sanar antes de empezar una nueva relación”, respondió la conductora en Instagram.

Los rumores de la relación entre Martha Higareda y Lewis Howes comenzaron a mediados del 2021, cuando ambos fueron fotografiados en un evento en Tulum.

Pasaron algunos cuantos meses, cuando la actriz de No Manches Frida publicó sus primeras fotos junto al escritor estadounidense en el Día de Acción de Gracias.

También te puede interesar: Esto pasará entre Martha Higareda y Lewis Howes, alerta Padme Vidente.