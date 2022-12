Mary Paz Banquells retomó su carrera y habla de su emprendimiento.

Mary Paz Banquells y su hijo nos visitaron en el foro de Ventaneando.

Mary Paz Banquells visitó el foro de Ventaneando junto con su hijo Diego y aprovechó para hablar de la forma en la que retomó su carrera y el emprendimiento que inició con la ayuda de sus hijos.

¿Qué ha sido de Mary Paz Banquells tras divorciarse de Alfredo Adame?

En el foro de Ventaneando, la actriz compartió su gusto por la música y que incluso, participó en comedias musicales como “Jesucristo Superestrella” y con Irán Eory hizo una que se llamaba “Por la calle de Alcalá”, pero que recientemente regresó al teatro y retomó su carrera.

Mary Paz retomo su carrera como actriz.

“Estoy haciendo otra vez, “Horas contadas”, el monólogo es sobre Sissi Emperatriz, a quien siempre ha admirado y quien sufrió mucho”.

“Son 3 monólogos de 3 diferentes mujeres que han enfrentado cosas duras en la vida. Entonces yo voy a hacer el de Sissi Emperatriz, que va a producir Sylvia Pasquel y que ya a principios de año estaremos estrenando”.

Y se encuentra muy contenta, porque, además siempre la he admirado. “Ahorita estoy estudiando muchísimo su historia y sí te das cuenta de lo que sufrió esa mujer, de lo que enfrentó en su vida”.

La periodista Rosario Murrieta le dijo a la actriz y a su hijo Diego, entre otras cosas, que ¿“cómo dieron ese paso?, ¿dónde encontraron la fuerza de voluntad, la inspiración para incursionar en cosas que nunca antes habían hecho?”.

Mary Paz y sus hijos emprendieron negocio de postres.

A lo que la actriz respondió inmediatamente señalando a su hijo, pues “él fue el culpable. Con su mano dura se volteó conmigo y me dijo, no te sientes a llorar. Piensa qué puedes hacer para salir adelante. No te quedes ahí”.

Y fue cuando les dije, oye, pues yo hago la rosca de naranja qué tal que hago varias, la partimos y la vamos a ofrecer, a ver si así me la compran y de ahí él empezó a diseñar todo, manejan las redes. Y Sebastián que estaba estudiando para chef, es el que me apoya en eso y Alex era el que hacía las entregas. Entonces, a partir de que Diego me llamó la atención que me dijo: “ponte las pilas y a salir adelante”, fue que se nos ocurrió hacer lo de los pasteles.

Y ya van para tres años, pues fue a principios de abril de 2020 cuando iniciaron y “estamos muy contentos porque ha funcionado muy bien”, dijo Mary Paz.

Además, tiene una pensión de perros y alberga hasta cuatro en su casa.

Finalmente, Rosario le preguntó a Mary Paz ¿cómo había cambiado la familia después del divorcio de Alfredo Adame?

Mary Paz y sus hijos unidos tras divorcio de Alfredo Adame.

Banquells confiesa que siempre han sido muy unidos y que ella desde que se dio cuenta de que eran tres hombres pensó que tendría que hacer cosas con ellos, sino iba a ser la abandonada, entonces, se empezó a integrar mucho con sus hijos, a todos sus gustos, a sus aficiones.

Afirma que siempre se ha adaptado y que pensó “yo me tengo que quitar los miedos o voy a ser miedosos a mis hijos. Entonces, empecé a relacionarme muy bien con ellos y eso siempre nos ha mantenido a los cuatro juntos”.

Después del accidente que sufrieron se “tuvieron que poner las pilas para salir adelante, ahora son como sus ‘roomies’, y entre los cuatro sacan adelante la casa, pues la unión hace la fuerza’”

La actriz fue clara al decir que sus hijos estaban muy consentidos, muy mimados, que se les dio todo, entonces aprendieron que hay que trabajar duro para salir adelante. “Son muy buenos muchachos y han entendido, les ha caído el veinte”, finalizó Mary Paz.