Marysol Sosa nos contó todo sobre su nuevo proyecto musical

El foro de Ventaneando se vistió de gala este martes con la presencia de Marysol Sosa, hija del finado José José y Anel Noreña, quien habló en exclusiva sobre el tributo rockero que le hará al ‘Príncipe de la canción’.

¿Qué dijo sobre el homenaje a José José? Marysol Sosa habló sobre el primer tributo que le hicieron a José José hace 25 años agrupaciones como Café Tacvba, Alex Syntek, entre otros, esto a raíz del homenaje que le hará a su padre en próximos días.

Marysol Sosa nos contó todo de su nuevo proyecto musical en el foro

“Todos fueron parte de mi vida y de mi crecimiento musical. La verdad al día de hoy encantada porque me levanto hace tres meses con la noticia de 25 años… Y con la persona que duermo y que aparte trabajo, (le digo) ¿y si buscamos a los rockeros y armamos algo?”, declaró Marysol Sosa, quien aseguró que todos se mostraron entusiasmados y encantados de participar.

¿Cuándo será el homenaje rockero a José José?

El tributo rockero a José José será en el Frontón México el próximo sábado 19 de agosto, a partir de las 5 de la tarde. “Vamos a estar en el Frontón México en el Monumento a la Revolución. Nos espera una tarde maratónica por cada banda que va a estar en este concierto. Es el primero de una gran serie de conciertos porque al día de hoy seguimos agendando”, recalcó.

¿Cómo van las cosas con su mamá?

Al preguntarle sobre cómo van las cosas con su madre luego del malentendido que surgió entre ambas, ya que Anel Noreña le prohibió usar el nombre de José José, Marysol Sosa declaró que “yo creo que está gracias a Dios todo bien, estamos en una sana distancia… pero todo en orden gracias a Dios, dentro del respeto”.

Cuando le preguntaron a qué se refería con sana distancia, Maryol Sosa declaró a que cada “quien estamos haciendo nuestras cosas”, al igual que con su hermano, quien “está haciendo sus cosas y pues es eso realmente, cada uno tomó sus decisiones”.

¿Qué pasó tras la muerte de su papá?

Sosa recordó que cuando murió su padre todos se fueron a Estados Unidos para poner en orden todo y “fue un momento de ahora qué hacemos, tú ponte a hacer esto, yo me pongo a hacer esto y vamos a darle y vamos a ver”.

¿Cambió la relación con su madre?

Sobre si el hecho de que su madre fuera la albacea de José José cambió su relación con ella, la hija de José José dijo que “sí; sin embargo, es eso y pues se respeta. Si tú piensas eso y pues igual no me parece y no se me hace justo pero bueno, tú eres ya quien eres y que Dios te bendiga”.

“No me gustó, no se me hizo justo definitivamente y por otro lado, heme aquí presentándoles esto, viniendo a compartirles esto porque mi padre siempre va a ser mi papá”, dijo sobre el tributo que le hará a José José, pero recalcó que no puede usar ni el nombre ni la imagen de él.