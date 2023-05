Dejar ir a tu mascota: Cómo honrar su memoria y seguir adelante.

La muerte de una mascota puede ser una experiencia extremadamente dolorosa y difícil de enfrentar, pues no son sólo animales de compañía, son miembros queridos de nuestras familias y nos brindan amor y lealtad incondicional. Cuando perdemos a nuestra mascota, es común sentir un vacío y una tristeza inmensa.

Aunque, nunca podemos reemplazar a nuestro amigo, existen consejos y estrategias que pueden ayudarnos a sobrellevar la pérdida y a encontrar consuelo en momentos de dolor. En esta ocasión, te presentamos algunas sugerencias que pueden ayudarte a lidiar con esa situación y encontrar un camino para la sanación.

¿Cómo sobrellevar la muerte de tu mascota?

Las personas que nunca han tenido una mascota o han pasado por una situación así no te entenderán. No te preocupes por lo que digan y no permitas que sus palabras te afecten. Aceptar y controlar tus emociones es clave para superar la pérdida. Es importante que no niegues el dolor y que seas sincero contigo.

Si decides despedirte de tu amigo fiel de una forma más tangible, hay varias opciones disponibles. Muchos dueños eligen incinerar a sus mascotas o enterrarlas en algún lugar significativo.

Al momento de tomar la difícil decisión de sacrificar a tu mascota debido a su sufrimiento, habla con tu veterinario para obtener su consejo. Aunque, la decisión final es tuya, es importante que no alargues su dolor.

Es natural preguntarse cómo explicarles a los niños lo que ha sucedido con su mascota, pero al momento de hablar con ellos sé honesto y utiliza palabras que les ayuden a comprender lo que ha sucedido. No utilices frases que puedan causar confusión o que les hagan pensar que su mascota puede volver.

Por último, es importante recordar que el dolor se irá con el tiempo, pero tu mascota siempre va a estar en tu corazón y en tus recuerdos. Utiliza esos buenos recuerdos para ayudarte a superar la pérdida.

