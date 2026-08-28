Los veterinarios coinciden: “La persona favorita de los gatos es siempre la que se muestra un poco más distante”

Los gatos tienen una manera muy particular de relacionarse con las personas y no siempre muestran afecto de la forma que esperamos. A diferencia de otros animales, pueden sentirse más cómodos cuando tienen libertad para decidir cuándo acercarse, recibir caricias o compartir tiempo con alguien.

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Por eso, no resulta extraño que un gato termine buscando especialmente a quien menos intenta llamar su atención. Esta conducta tiene una explicación relacionada con su forma de comunicarse y con la importancia que le dan a sentirse seguros y respetados dentro de su entorno.

¿Por qué los gatos prefieren a las personas que se muestran más distantes?

Aunque los felinos suelen tener fama de independientes, su comportamiento frente a los humanos puede resultar bastante curioso. En una misma habitación, es posible que ignoren a quien intenta acariciarlos y, en cambio, se acerquen a alguien que permanece sentado sin prestarles demasiada atención.

Esta reacción no es casual y responde a distintas señales que los animales utilizan para evaluar a quienes los rodean. La forma de mirar, los movimientos corporales y la manera de aproximarse puede influir en la percepción que un gato tiene de una persona y determinar si decide acercarse o mantenerse alejado.

Una mirada fija puede generar incomodidad en estos animales, especialmente cuando procede de alguien que intenta establecer contacto. Por el contrario, desviar la vista y mantener una postura relajada transmite menos presión, algo que puede favorecer que el felino se aproxime por iniciativa propia.

El comportamiento corporal también resulta determinante durante estos encuentros. Los movimientos tranquilos y previsibles permiten que el gato observe a la persona y valore la situación sin sentirse acorralado o forzado a interactuar.

Existe incluso una situación conocida como el "efecto de la persona alérgica". Quien evita tocar al animal, no lo mira directamente o simplemente lo ignora puede terminar despertando su curiosidad, hasta el punto de que el propio gato busque sentarse cerca o subirse en su regazo.