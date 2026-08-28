Muere querido influencer tras sufrir trágico accidente de tránsito; esto se sabe

El mundo de las redes sociales se viste de luto una vez más. Muere el querido influencer argentino Eduardo “El Polaco” tras sufrir un trágico accidente de tránsito. Los hechos sucedieron el día de ayer, jueves 27 de agosto, en su natal Argentina. Eduardo era muy famoso entre su comunidad por sus minivlogs en “El Montecito”, refugio con el que velaba por la defensa de los animales. Tenía 49 años.

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Muere el influencer Eduardo “El Polaco”: ¿Qué le pasó? Esto se sabe sobre su accidente

El creador de contenido de 49 años perdió la vida el pasado jueves en un trágico accidente de tránsito. De acuerdo con diversos reportes locales, Eduardo perdió el control de su vehículo en una rotonda y derrapó. El siniestro lo dejó con traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica, así como hundimiento del tórax.

Una vez que el personal de primera línea llegó al lugar de los hechos, “El Polaco” fue trasladado a un hospital aledaño. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales, según pudo confirmar el doctor Francisco Alderete. El suceso ya está siendo investigado por la Fiscalía.

¿Quién era Eduardo “El Polaco”?

Oriundo de ciudad Bandera, en la provincia de Santiago del Estero, Argentina, Eduardo Groh Riemersma, mejor conocido como "El Polaco", destacó por ser un arduo defensor de los animales. Estudió Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), pero no se graduó ya que más tarde se mudó a Alemania. Posteriormente, regresó a su ciudad natal para dedicar su vida a la protección animal, creando el refugio de “El Montecito de los Canichones” en 2006, luego de sufrir la pérdida de su perrita y de que su suegro le regalara otro animalito rescatado de la calle.

Tras su lamentable fallecimiento, no han dejado de surgir incógnitas sobre el futuro del refugio. Según medios locales, este quedará a cargo de la comisión de la asociación civil. No obstante, aún quedan varios detalles por pulir, incluidos temas de contratos, compras y atención veterinaria para los animalitos rescatados.

Descanse en paz, Eduardo “El Polaco”.