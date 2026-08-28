Chef Isabel Carvajal recuerda la fuerte pelea que tuvo con Lancer en MasterChef 24/7 y cómo mejoró su relación

Luego de 15 semanas, la convivencia entre los finalistas de MasterChef 24/7 y sus profesores se volvió muy especial, por lo que en los últimos días han aprovechado para despedirse y agradecer por toda esta experienca. Y la que ya dejó más que claro que se llevará este recuerdo para siempre, es la Chef Isabel Carvajal, quien tuvo un emotivo detalle con Lancer en el que recordó lo mal que se llevaban cuando empezó la temporada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la "Maestra del fuego" subió un clip sobre el momento exacto en el que Bruno admite que le tomó gran cariño, sin importar que en el pasado tuvieron varios desencuentros. "Tu alumno que no te quería ahora te va a extrañar", se lee en este clip, en el que también agregó la vez en la que se dijeron de todo en plena clase porque no lograron ponerse de acuerdo.

¿Por qué se pelearon la Chef Isabel Carvajal y Lancer en MasterChef 24/7?

Apenas dos semanas después de que empezó MasterChef 24/7, Lancer y la Chef Isabel Carvajal tuvieron una fuerte discusión delante del resto de cocineros. Todo esto pasó porque la experta señaló que no le habían gustado las actitudes que tuvo el cocinero durante uno de los retos de eliminación, pues consideró que fue muy grosero con el equipo que les ayuda y que pudo tener mejores formas para pedir las cosas.

Lejos de quedarse callado y aceptar esta opinión, Lancer dijo que desde su punto de vista, no fue irrespetuoso y que solo se percibió así por la intensidad con la que se estaba viviendo. Al escuchar todas las justificaciones de su alumno, la "Maestra del fuego" le pidió que guardara silencio porque ya se empezaba a desesperar, pero a cambio recibió un "tiene que aprender a autoregularse", lo que desató su enojo y finalmente la orilló a que le pidiera que se saliera de la Dark Kitchen, pues no estaba dispuesta a seguir tolerando estas actitudes confrontativas.