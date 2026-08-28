La alfombra siempre ha sido utilizada para interiores del hogar, pero en los últimos años los expertos han recomendado ponerla también en el exterior, como lo son terrazas, balcones o porches. Una experta en decoración recomienda utilizar una que le queda bien tanto afuera como adentro del hogar, pero su tapete tiene manchas amarillentas, debes saber cuál es la causa.

Sol Van Dorssen mencionó en uno de sus videos que: "Me encanta una alfombra sintética. Lo mejor es que puedes usarla tanto adentro como fuera de la casa". La experta se refiere a la alfombra MORUM en color verde, la cual destaca por su resistencia y versatilidad, como las que puedes hacer tú mismo con tejido a crochet con estas 5 ideas hermosas para poner en la entrada o en el baño.

Experta en decoración lo recomienda: “Esta es la alfombra que yo usaría”|IKEA

Características de la alfombra MORUM

El modelo MORUM de IKEA destaca por una estructura de tejido plano y una composición pensada para utilizarse tanto dentro de casa como en terrazas. En México, la versión verde oscuro aparece en diferentes dimensiones y forma parte del catálogo de tapetes de la compañía.

De acuerdo con el portal IKEA, la alfombra tiene un grosor de 5 milímetros, por lo que se trata de un diseño de perfil bajo. Además, la marca especifica que la pieza puede colocarse en una sala o debajo de una mesa de comedor.

Mantenimiento de la alfombra

IKEA recomienda limpiar la alfombra con jabón suave, un cepillo blando y agua, además de dejarlo secar completamente antes de volver a utilizarlo.

Para una limpieza diaria, la marca recomienda utilizar la aspiradora, sacudir la pieza y girarla con regularidad. También especifica que, al aspirarla, debe emplearse el accesorio estándar para pisos y no el cepillo rotatorio. Lo anterior, con el fin de conservar la superficie de polipropileno en buen estado.

Cabe mencionar que la alfombra tiene un precio en el mercado de entre 799 y 2,799 pesos, dependiendo de las medidas de la pieza.