¿Qué salió mal con el hojaldre de Michelle? ¡Por este ERROR no llegó a la Final de MasterChef 24/7!

Michelle acarició la posibilidad de llegar a la Gran Final de MasterChef 24/7 ; sin embargo, en la Gala de este jueves tuvo un par de errores imperdonables con su filete Wellington que le jugaron totalmente en contra: uno de ellos fue su carne exageradamente cruda como puedes leer acá y el otro tuvo que ver con la masa de hojaldre: ¿qué pasó ahí?

Ixdit agrega a Emmanuel a su lista de dedicatorias por su presencia en la final de MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Por qué el hojaldre del filete Wellington de Michelle NO le gustó a los Jueces de MasterChef 24/7?

La noche de este jueves 27 de agosto, a sólo unos días de la Final, Michelle pasó con su filete Wellington de la prueba final para escuchar el veredicto de los Jueces: a Claudia le tocó el turno antes y recibió críticas muy buenas, pero con la cocinera la situación cambió totalmente.

"Mushrooms", la creación de Michelle, de inmediato tuvo malos comentarios: "Sólo de verlo se nota que a tu masa de hojaldre le faltó cocción, ojo ahí (...) está muy remojado tu pan, mira: ven a verlo", le dijo la Chef Zahie Téllez antes de siquiera probarlo... ¡la masa estaba demasiado pálida y blanda!

El sellado insuficiente de la carne y el hojaldre pálido, sin crocancia y de consistencia pastosa fueron los factores que le costaron la eliminación a Michelle; su salsa, en cambio, recibió bastantes elogios, mientras que el Chef Herrera resaltó el buen sabor del relleno.

Al final, "Michito" le dijo adiós a la posibilidad de ganar el primer lugar de MasterChef 24/7 y dejó solo a Lancer con una enorme responsabilidad en los hombros... ¿qué pasará en la Gran Final? ¡No te la pierdas el próximo domingo 30 de agosto del 2026 a las 08:00 de la noche en Azteca UNO !

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?