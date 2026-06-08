La degustación define a los finalistas en la lucha por el Pin del Chef en MasterChef 24/7

Tras analizar cuidadosamente cada preparación, los chefs tomaron una decisión que cambió el rumbo de la noche: seleccionar a los cocineros que avanzarán a la segunda ronda en la búsqueda del poderoso Pin del Chef. El sabor, la técnica y la creatividad fueron determinantes para conseguir un lugar en esta fase decisiva, donde los participantes de MasterChef 24/7 deberán dar lo mejor de sí para quedarse con una de las ventajas más importantes de la competencia.