¡Ragañan a los participantes de MasterChef 24/7 por no saber hacer tortillas! Esto fue lo que dijo la Chef Isabel Carvajal sobre las quesabirrias
La Chef Isabel Carvajal llamó la atención de los participantes tras detectar errores en la preparación de las tortillas.
La exigencia aumentó en el universo de MasterChef 24/7 cuando la Chef Isabel Carvajal reprendió a los cocineros por la elaboración de las tortillas en su platillo insignia. La chef dejó claro que este elemento era fundamental para la presentación y el sabor del reto, por lo que no pasó por alto los errores cometidos.