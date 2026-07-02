OFICIAL: Ellos son los Cocineros que ganaron el duelo 1 vs 1 y que pueden conseguir la Salvación, además de quienes se van con Delantal Negro
Los vencedores de los enfrentamientos 1 vs 1 dieron un paso importante al mantenerse con posibilidades de obtener la Salvación.
Los duelos del jueves dejaron definidos a sus ganadores en MasterChef 24/7. Tras superar los enfrentamientos 1 vs 1, estos cocineros aseguraron una nueva oportunidad dentro de la competencia y ahora buscarán obtener la Salvación, un beneficio que podría alejarlos del riesgo de eliminación.