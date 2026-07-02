Luis y Michelle protagonizan una pelea en MasterChef 24/7 comenzando a mostrar tensión entre Las Divas
Un desacuerdo tras una clase desató un enfrentamiento entre Luis y Michelle, mientras aumentan los conflictos en Las Divas.
Luis protagonizó un fuerte momento al explotar contra Michelle tras una clase, situación que intensificó las diferencias dentro de Las Divas de MasterChef 24/7. El conflicto dejó en evidencia que las tensiones entre los integrantes del grupo continúan creciendo conforme avanza la competencia.