MasterChef Celebrity 2023: Ellos son los famosos que se suman a la nueva temporada.

Estamos a pocos días de arrancar una nueva temporada de la cocina más famosa de México, donde todas las celebridades que han aceptado el reto tendrán que demostrar sus habilidades culinarias en MasterChef Celebrity 2023. Por eso, este jueves en Venga La Alegría fueron revelados los nombres de las nuevas personalidades que van a sumarse al reto.

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¿Quiénes son los nuevos participantes de MasterChef Celebrity 2023?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023 va a contar con un gran elenco, entre ellos Jorge ‘El Travieso’ Arce, quien reveló que no sabe partir un limón, pero que va a llegar a la final.

Lis Vega es el segundo nombre que se reveló este jueves en Venga La Alegría, junto con Jimena Longoria, quien llegó asegurando que tiene varios trucos bajo la manga, por lo que quiere sorprender a todos con su talento en la cocina.

Finalmente, se suma el Padre José de Jesús Aguilar, quien aseguró que viene con una misión muy importante que es ayudar a que más personas tengan que comer en su día a día.

Además, el día de ayer se reveló que también van a formar parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023, Poncho de Nigris, Alejandro Lukini, Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Gaytán.

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¿Cuándo es el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Hasta el momento, no hay una fecha confirmada para el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023, por lo que te invitamos a estar al pendiente de toda la programación de Azteca UNO, donde muy pronto vamos a revelar todos los detalles que necesitas para poder disfrutar de la competencia en la cocina más famosa de México.

