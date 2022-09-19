MasterChef Celebrity: Alan no logró hacer tamales y fue eliminado.

Una noche muy a la mexicana se vivió en MasterChef Celebrity y con motivo de nuestras fiestas patrias, el reto inicial comenzó con una preparación de salsa con molcajete.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Los mejores memes de la noche.

Cada participante preparó una salsa y cuando su salsa estuviera lista, pasaba con los expertos para definir si algo les falta o si era una de las cuatro elegidas para ser el capitán del siguiente reto.

De todos los participantes, el primero en ser elegido fue Ricardo, seguido por Alejandra, Carlos Eduardo y para finalizar Macky.

Una vez elegidas las cuatro salsas, los participantes tenían que elegir a dos compañeros para participar en el siguiente reto que se trataba de elaboración de diferentes antojitos mexicanos.

Tras el reto, los mejores en el reto fueron los integrantes del equipo de Macky, quien subió al balcón con Talina Fernández y Marcello.

El momento más complicado de la noche en MasterChef Celebrity.

El reto más complicado de la noche llegó para los famosos, puesto que todos tuvieron que hacer tamales, pero lo sorprendente fue que nadie pudo cumplir con el platillo.

Los chefs fueron muy duros con ellos, pero luego de tomar una clase especial, ninguno de los participantes logró entregar un platillo digno de MasterChef Celebrity, por lo que se tomó la decisión de que todos se fueran al reto de eliminación.

Alan fue el eliminado de MasterChef Celebrity.

Tras un reto muy complicado al momento de hacer tamales, los chefs tomaron la decisión de que para el platillo que iba a decidir la continuidad de los famosos en MasterChef Celebrity, fuera nuevamente tamales, por lo que el compromiso sería mayor.

También te puede interesar: MasterChef Celebrity: Carmen Campuzano se despide de la cocina más famosa

Al final, todos lograron mejorar sus tamales, pero los chefs tomaron la decisión de que Alan se quedara fuera de la cocina más famosa de México.

