MasterChef Celebrity: Carmen Campuzano se despide de la cocina más famosa.

MasterChef Celebrity empezó con sorpresas, ya que Nadia no pudo estar por cuestiones de salud, pero también porque cada una de las celebridades debía escoger una caja misteriosa que en su interior incluía una fotografía de los famosos cuando eran pequeños, por lo que debían cocinarle a ese niño de la foto con base a sus gustos y emociones de aquel entonces, pero también sorprendió la presencia de cinco integrantes de la edición Junior; sin embargo, Carmen Campuzano no logró convencer ni conquistar el paladar de los chefs y terminó siendo eliminada.

La niñez se apodera de la cocina de MasterChef Celebrity.

¿Cómo les fue con sus platillos del primer reto? Los platos más destacados fueron los de Pedro, quien logró llevara a su niñez a Margarita; le siguió Mauricio Mancera y los frijoles que le preparó a Talina Fernández y que tan sabrosos le quedaron; Marcelo probó las hamburguesas que le preparó Ricardo y quedó muy satisfecho con el resultado.

Carlos Eduardo Rico fue el siguiente con sus huevos hervidos con arroz para Pedro, quien quedó sumamente contento; Margarita sorprendió a Carlos Eduardo Rico con su sopa de papa y poro, además de tacos de papa cuyo sabor lo hizo derramar algunas lágrimas; Alan intentó conquistar el paladar de Ale con su arroz con leche y aunque no tuvo el sabor esperado, el exMagneto logró su cometido.

Al final, el ganador del reto fue Ricardo, quien logró cautivar a los chefs y a Marcelo con sus bollos y su hamburguesa, por lo que subió al balcón, pero no fue el único, le acompañaron Margarita, Pedro, Mauricio Mancera y Carlos Eduardo Rico, mientras que Alan se fue directo al reto de eliminación.

Ricardo, Margarita, Carlos Eduardo, Mauricio y Pedro, 𝗦𝗨𝗕𝗘𝗡 𝗔𝗟 𝗕𝗔𝗟𝗖𝗢́𝗡 gracias a su gran sazón el el primer reto de #MasterChefCelebrity 🎉👏🏼📺 ¡Felicidades! pic.twitter.com/Ka8UbSYI4H — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) September 12, 2022

¿Cuál fue el segundo reto?

Para el segundo reto tenían que trabajar en tercias con los invitados sorpresas (Sarita, Alan, Esaú, Zoé y Abel) de MasterChef Junior, quienes debían probar un platillo, el cual debían replicar en conjunto con las celebridades, para ello, tendrían el mercado abierto y 45 minutos para conseguirlo.

Abel, Lorena y Marcelo prepararon un mole que recibió muy buenas críticas por parte de los chefs, incluso felicitaciones. Zoé, Macky y Talina fueron las siguientes, pero su plato no correspondía con el original ya que prepararon una sopa de tortilla y era una sopa de lima.

Esaú, Alejandra y Karla fueron una de las mejores tercias y los chefs se los hicieron saber. Cabe destacar que el pequeño regiomontano fue uno de los más destacados en la edición Junior, por eso se llevaron las felicitaciones de los jueces. Alan y el equipo rojo también atinaron al platillo original y su platillo estuvo muy bien logrado. Por último, Sarita, Ale y Carmen prepararon mole de olla y atinaron al original; sin embargo, hubo algunos errores de técnica.

El primer equipo en subir al balcón fue el de Esaú (Alejandra y Karla), seguido del de Abel (Lorena y Marcelo) y de Alan (Francisco y Gavito), por lo que Ale, Carmen, Talina y Macky se fueron al reto de eliminación junto a Alan.

𝗘𝘀𝗮𝘂́ es capitán del equipo naranja, conformado por Karla y Alejandra. 🧡🍽🙌🏼 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/GTLJVbkXrh — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) September 12, 2022

¿Quién fue el eliminado?

Para el reto de eliminación Ale, Carmen, Talina y Macky tenían que crear un lunch nutritivo para los niños y para ello iban a estar guiados por el chef Fernando Martínez Zavala, pero ni eso fue suficiente para Carmen Campuzano, quien empezó a caer en desesperación por no poderle seguir el paso.

El de Carmen Campuzano no estuvo bien logrado, sobre todo en el tema de la presentación y de que no todas las cosas que se pidieron estuvieron en el lunch, por ello, rompió en llanto debido a sus limitaciones en la mano, desafortunadamente eso no fue suficiente para mantenerse en MasterChef Celebrity terminó por despedirse de la Cocina más Famosa de México.

