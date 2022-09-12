MasterChef Celebrity: Los mejores memes de la noche.

MasterChef Celebrity estuvo lleno de nostalgia, emociones, incertidumbre y sobre todo mucho sabor. El primer reto consistió en elegir una caja sorpresa cuyo contenido era una fotografía de una de las celebridades para la cual debían cocinar y transportarla a su niñez con su sazón. Para muchos fue una gran prueba y los llevó al límite, mientras que otros se sintieron bastante cómodos con lo que les tocó.

El momento más emotivo del primer reto lo protagonizaron Margarita y Carlos Eduardo Rico, ‘La Diosa de la Cumbia’ le preparó una sopa y tacos de papa al cómico que estuvo al borde del llanto gracias al sazón de la cantante que lo transportó hasta su niñez, por lo que los ojos de Margarita se inundaron de lágrimas conmoviendo a sus fans.

Al final del reto, Ricardo fue el gran vencedor con sus hamburguesas, por lo que fue el primero en subir al balcón, pero lo acompañaron Margarita, Pedro, Mauricio Mancera y Carlos Eduardo Rico, mientras que Alan se fue directo al reto de eliminación al no conseguir su cometido con el arroz con leche que preparón para Ale Toussaint, quien le dijo que no sabía al de su mamá, pero la había hecho sentirse querida.

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Pero la gran sorpresa de la noche fue cuando aparecieron cinco exparticipantes de MasterChef Junior (Sarita, Alan, Esaú, Zoé y Abel), con quienes las celebridades debían cocinar en tríos.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Sin duda alguna las emociones estuvieron a flor de piel, por lo que los fanáticos de la Cocina más Famosa de México se hicieron presentes en redes sociales con los mejores memes.

Auuuuuuuuuuuuuuuu! La loba sube al balcón otra vez! #MasterChefCelebritymx #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/syMX1N6uUt — E R I C K (@erickgil_c) September 12, 2022

Cuando veo que la loba sube al balcón #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/m6o9n3NXRj — Robert M. Yáñez (@VtoJhones) September 12, 2022

Margarita eres un sol y la a alegría de #MasterChefCelebritymx ❣️❣️❣️❣️ pic.twitter.com/uacnL0cHVp — dulce_de_cajeta🐻 (@rawleonraw2002) September 12, 2022

Pedro Moreno presenta su plato bien por el #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/B8WUQjnM1m — Megesgo (@megesgo) September 12, 2022

El plato de Mauricio para Talina se ve bien #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/1pIC645NMZ — Megesgo (@megesgo) September 12, 2022

Yo viendo cómo va el pan de Ricardo Peralta. #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/98bqD74XNW — Capitalino (@capitalino21) September 12, 2022