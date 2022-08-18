MasterChef Celebrity: Así se prepara Arturo López Gavito para su debut en la cocina.

Comienza la cuenta regresiva para el estreno de MasterChef Celebrity 2022, en donde la cocina más famos de México se engalanará con la presencia de 20 celebridades dispuestas a mostrar exquisitos platillos a los chefs.

La presencia de Arturo López Gavito como participante ha llamado la atención, pues no se ha dejado de preparar con recetas y mucha practica antes de su debut en la cocina más famosa de México.

"En cada platillo que preparemos debe haber una pizca, algunas gotas o una sobrada de amor", escribió en una reciente publicación de las redes sociales.

Tras su exitosa participación en La Academia en su aniversario de 20 años, el querido crítico musical se encuentra listo para vivir una de las experiencias más enriquecedoras de su vida.

Es a tráves de su cuenta de Instagram, donde el querido Arturo López muestra un pequeño guiño de lo que hará en MasterChef Celebrity 2022.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: ¿Cuándo y a qué hora ver el estreno?

¿Cuándo es el estreno de MasterChef Celebrity?

No te pierdas el estreno de MasterChef Celebrity el próximo domingo 21 de agosto por nuestra señal de Azteca UNO. A partir de las 20:00 horas podrás ser testigo de 20 participantes que lucharán por obtener el primer lugar en el reality show.

Margarita La Diosa de la Cumbia, Arturo López Gavito, Lorena Herrera, Ernesto D’Alessio, Talina Fernández, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Mauricio Mancera, Alejandra Ávalos, Alan Ibarra, Nadia López Ayuso, Carlos Eduardo Rico, Karla Sofía Gascón, Ricardo Peralta, Verónica Castillo, Francisco Gattorno, Macky González, Marcelo Lara, Alejandra Toussaint y Pedro Moreno buscarán ganar MasterChef Celebrity 2022.

Nuestros queridos chefs Betty Vázquez, JoséRa Castillo y Pablo Albuerne estarán presentes para dar sus mejores críticas a los participantes. Tatiana brillará con su conducción, mientras que Diego, Sarita y Alan estarán a cargo del mejor contenido en las redes sociales.

También te puede interesar: MasterChef Celebrity: Ellos son los participantes de la nueva edición.