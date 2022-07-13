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MasterChef Celebrity: Ellos son los participantes de la nueva edición.

Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’, Mau Mancera, Ernesto D’Alessio y Carmen Campuzano son algunos participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity.

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Escrito por: Betzabe Martínez | Digital Drive

Una nueva edición está a punto de hacernos soñar en la cocina de MasterChef Celebrity. 20 participantes entrarán a la cocina más famosa de México para mostrar su buen sazón, habilidad preparando postres y creatividad en sus exquisitos platillos.

Los cocineros de MasterChef Celebrity se jugaron todo con el postre.

Solo un participante logrará coronarse como el ganador de esta nueva temporada y así seguir los pasos del campeón de la primera edición, Germán Montero.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity?

  • Margarita 'La Diosa de la Cumbia'. Dio sus primeros pasos en la música a los 18 años, pero ahora buscará conquistar a todos los chefs con su buen sazón.

  • Arturo López Gavito. El querido crítico de La Academia dejará sus conocimientos musicales a un lado para empaparse en un mundo de deliciosos platillos.
  • Lorena Herrera. La actriz y cantante está lista para pelear por la corona de MasterChef Celebrity y demostrar que también es todo un ícono de la cocina.
  • Ernesto D'Alessio. El actor y cantante cambiará los escenarios para demostrar que su sazón puede conquistar a los paladares de todo México.
  • Talina Fernández. Una de las conductoras más queridas de México demostrará que tiene todo para conquistar a nuestros queridos chefs en esta edición del reality.

  • Julio Camejo. Luego de su participación en múltiples telenovelas mexicanas, el actor está listo para experimentar una nueva aventura que cambiará su vida.
  • Carmen Campuzano. El ícono de la moda dejará el glamour y las pasarelas a un lado para sacar sus mejores recetas en la cocina de MasterChef Celebrity.
  • Mauricio Mancera. El querido conductor de matutinos será la chispa de alegría que MasterChef Celebrity 2022 necesita.
  • Alejandra Ávalos. La querida actriz es una de las más queridas y polémicas del medio, cuya carrera se expandirá aún más con su llegada a nuestro reality.
  • Alan Ibarra. El locutor y cantante demostará que tan hábil es con los postres, los guisados, las pastas y un sinfín de platillos que nos robarán el aliento.

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  • Nadia López Ayuso. La exparticipante de La Academia busca meterse en el corazón de todo México con su pasión por el regional mexicano, el mariachi y los vestidos típicos.
  • Carlos Eduardo Rico. El comediante cuenta con 25 años de trayectoria, pero esta vez iniciará un nuevo reto dentro de la cocina más famosa de México.
  • Karla Sofía Gascón. Actriz española que cuenta con una amplia trayectoria en cine y televisión, incorporándose al elenco de numerosas series y telenovelas.
  • Ricardo Peralta. Mejor conocido como Pepe, por el exitoso canal de YouTube Pepe y Teo. Es un comediante e influencer que, junto a su amigo Teo, crearon el primer canal LGBTIQ+ en el país.
  • Verónica del Castillo. Periodista, conductora, escritora, terapeuta y conferencista. Ha sido conductora y productora de diferentes proyectos de corte informativo en México y Estados Unidos para distintas cadenas de televisión.
  • Francisco Gattorno. Famoso por su participación en múltiples melodramas en México, Colombia y Estados Unidos, ahora está dispuesto a coronarse como el MasterChef Celebrity de la temporada.
  • Macky González. Atleta de alto rendimiento que a lo largo de su trayectoria ha sido medallista de diversas disciplinas. Se dio a conocer tras coronarse campeona de Exatlón. ¿Logrará enamorar a todos con sus platillos?
  • Marcelo Lara. Músico, ejecutivo disquero y experto en hamburguesas; es una de las figuras más prolíficas dentro de la escena del rock mexicano.
  • Alejandra Toussaint. Actriz mexicana con una prolífica carrera tanto en cine, teatro y televisión. Alcanzó la fama tras su polémica participación en Survivor Mexico, en donde la conocida Chamana fue unos de los personajes más recordados.
  • Pedro Moreno. Actor y modelo cubano que ha formado parte del reparto de diversas telenovelas y películas, a la par que ha participado en varios reality shows.

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