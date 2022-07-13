MasterChef Celebrity: Ellos son los participantes de la nueva edición.

Una nueva edición está a punto de hacernos soñar en la cocina de MasterChef Celebrity. 20 participantes entrarán a la cocina más famosa de México para mostrar su buen sazón, habilidad preparando postres y creatividad en sus exquisitos platillos.

Los cocineros de MasterChef Celebrity se jugaron todo con el postre.

Solo un participante logrará coronarse como el ganador de esta nueva temporada y así seguir los pasos del campeón de la primera edición, Germán Montero.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity?

Margarita 'La Diosa de la Cumbia'. Dio sus primeros pasos en la música a los 18 años, pero ahora buscará conquistar a todos los chefs con su buen sazón.

Arturo López Gavito. El querido crítico de La Academia dejará sus conocimientos musicales a un lado para empaparse en un mundo de deliciosos platillos.

Lorena Herrera. La actriz y cantante está lista para pelear por la corona de MasterChef Celebrity y demostrar que también es todo un ícono de la cocina.

Ernesto D'Alessio. El actor y cantante cambiará los escenarios para demostrar que su sazón puede conquistar a los paladares de todo México.

Talina Fernández. Una de las conductoras más queridas de México demostrará que tiene todo para conquistar a nuestros queridos chefs en esta edición del reality.

Julio Camejo. Luego de su participación en múltiples telenovelas mexicanas, el actor está listo para experimentar una nueva aventura que cambiará su vida.

Carmen Campuzano. El ícono de la moda dejará el glamour y las pasarelas a un lado para sacar sus mejores recetas en la cocina de MasterChef Celebrity.

Mauricio Mancera. El querido conductor de matutinos será la chispa de alegría que MasterChef Celebrity 2022 necesita.

Alejandra Ávalos. La querida actriz es una de las más queridas y polémicas del medio, cuya carrera se expandirá aún más con su llegada a nuestro reality.

Alan Ibarra. El locutor y cantante demostará que tan hábil es con los postres, los guisados, las pastas y un sinfín de platillos que nos robarán el aliento.

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Nadia López Ayuso. La exparticipante de La Academia busca meterse en el corazón de todo México con su pasión por el regional mexicano, el mariachi y los vestidos típicos.

Carlos Eduardo Rico. El comediante cuenta con 25 años de trayectoria, pero esta vez iniciará un nuevo reto dentro de la cocina más famosa de México.

Karla Sofía Gascón. Actriz española que cuenta con una amplia trayectoria en cine y televisión, incorporándose al elenco de numerosas series y telenovelas.

Ricardo Peralta. Mejor conocido como Pepe, por el exitoso canal de YouTube Pepe y Teo. Es un comediante e influencer que, junto a su amigo Teo, crearon el primer canal LGBTIQ+ en el país.

Verónica del Castillo. Periodista, conductora, escritora, terapeuta y conferencista. Ha sido conductora y productora de diferentes proyectos de corte informativo en México y Estados Unidos para distintas cadenas de televisión.

Francisco Gattorno. Famoso por su participación en múltiples melodramas en México, Colombia y Estados Unidos, ahora está dispuesto a coronarse como el MasterChef Celebrity de la temporada.

Macky González. Atleta de alto rendimiento que a lo largo de su trayectoria ha sido medallista de diversas disciplinas. Se dio a conocer tras coronarse campeona de Exatlón. ¿Logrará enamorar a todos con sus platillos?

Marcelo Lara. Músico, ejecutivo disquero y experto en hamburguesas; es una de las figuras más prolíficas dentro de la escena del rock mexicano.

Alejandra Toussaint. Actriz mexicana con una prolífica carrera tanto en cine, teatro y televisión. Alcanzó la fama tras su polémica participación en Survivor Mexico, en donde la conocida Chamana fue unos de los personajes más recordados.

Pedro Moreno. Actor y modelo cubano que ha formado parte del reparto de diversas telenovelas y películas, a la par que ha participado en varios reality shows.

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