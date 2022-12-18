MasterChef Celebrity: ¿Quiénes son los finalistas?
Alejandra Ávalos, Arturo López Gavito, Lorena Herrera y Ricardo Peralta se verán las caras en la gran final de MasterChef Celebrity. ¿Quién ganará?
Este domingo 18 de diciembre se cierran las puertas de la cocina más famosa de México, no sin antes conocer a la celebridad ganadora de esta edición llena de sabores y grandes polémicas en MasterChef Celebrity.
De acuerdo con un video de las redes sociales de MasterChef Celebrity, el platillo final será el decisivo para saber quién es el ganador o la ganadora. Eso ya lo veremos, mientras tanto, compartimos a las celebridades que con su talento gastronómico lograron conquistar los paladares exigentes de los chefs y llegar a esta noche.
¿Quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity?
Recordemos que la actriz y cantante, Lorena Herrera se convirtió en la primera finalista de MasterChef Celebrity tras preparar un sabroso y nutritivo atún sellado, y esta noche contará con la asesoría del chef Daniel Ovadía, originario de la Ciudad de México y reconocido como uno de los más grandes talentos jóvenes de la cocina mexicana.
Con un segundo reto que tenía como objetivo ser navideño y elegante al mismo tiempo y que fue degustado por grandes comensales como el Chef Rubén Amador, Fernando Stovell, María Elena Lugo, Naty y Fernando Martínez, Gavito fue el segundo finalista de MasterChef Celebrity con un homenaje a la compota y con guía del chef Jorge Dumit sorprenderá a los comensales.
Ricardo logró colarse como el tercer finalista deleitando los paladares de propios y extraños en la tercera ronda, en la que tenían que cocinar un platillo navideño completo que contemplaba una guarnición y una salsa acompañada de una proteína.
Ricardo llegó a la final después de presentar una pierna de cerdo en adobo con puré de papa que cautivó a los invitados y con la asesoría del gran Edgar Núnez, miembro de la Académie Culinaire de France y talentoso chef mexicano que merece ser conocido en todo el mundo.
Finalmente, y como resultado de un duelo de titanes, Alejandra Ávalos llega a la final de la cocina más importante de México con la selección de un crudo y un ahumado más la mala actitud de su contrincante, Karla Gascón.
¿En dónde y cuándo ver la final de MasterChef Celebrity?
Así que la celebridad ganadora se encuentra entre estos cuatro participantes, quién ganará. Descúbrelo esta noche a las 8:00 pm por Azteca Uno.