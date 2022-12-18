MasterChef Celebrity: ¿Quiénes son los finalistas?

Este domingo 18 de diciembre se cierran las puertas de la cocina más famosa de México, no sin antes conocer a la celebridad ganadora de esta edición llena de sabores y grandes polémicas en MasterChef Celebrity.

De acuerdo con un video de las redes sociales de MasterChef Celebrity, el platillo final será el decisivo para saber quién es el ganador o la ganadora. Eso ya lo veremos, mientras tanto, compartimos a las celebridades que con su talento gastronómico lograron conquistar los paladares exigentes de los chefs y llegar a esta noche.

¿Quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity?

Recordemos que la actriz y cantante, Lorena Herrera se convirtió en la primera finalista de MasterChef Celebrity tras preparar un sabroso y nutritivo atún sellado, y esta noche contará con la asesoría del chef Daniel Ovadía, originario de la Ciudad de México y reconocido como uno de los más grandes talentos jóvenes de la cocina mexicana.

Con un segundo reto que tenía como objetivo ser navideño y elegante al mismo tiempo y que fue degustado por grandes comensales como el Chef Rubén Amador, Fernando Stovell, María Elena Lugo, Naty y Fernando Martínez, Gavito fue el segundo finalista de MasterChef Celebrity con un homenaje a la compota y con guía del chef Jorge Dumit sorprenderá a los comensales.

Ricardo logró colarse como el tercer finalista deleitando los paladares de propios y extraños en la tercera ronda, en la que tenían que cocinar un platillo navideño completo que contemplaba una guarnición y una salsa acompañada de una proteína.

Ricardo llegó a la final después de presentar una pierna de cerdo en adobo con puré de papa que cautivó a los invitados y con la asesoría del gran Edgar Núnez, miembro de la Académie Culinaire de France y talentoso chef mexicano que merece ser conocido en todo el mundo.

Finalmente, y como resultado de un duelo de titanes, Alejandra Ávalos llega a la final de la cocina más importante de México con la selección de un crudo y un ahumado más la mala actitud de su contrincante, Karla Gascón.

¿En dónde y cuándo ver la final de MasterChef Celebrity?

Así que la celebridad ganadora se encuentra entre estos cuatro participantes, quién ganará. Descúbrelo esta noche a las 8:00 pm por Azteca Uno.

