Así fueron las polémicas palabras de Gavito sobre Mauricio.

La noche de ayer en MasterChef Celebrity fue muy emotiva después de la eliminación de Mauricio, quien no pudo vencer en la pugna máxima a Alejandra y Ricardo, que se convirtieron en los últimos en lograr clasificar a la semifinal en la cocina más famosa de México y así unirse a Gavito y Karla.

Todo inició con un gran reto donde todos los famosos tenían que preparar una pizza, siendo la de Gavito la mejor, pues conquistó a los standuperos y chefs.

Posteriormente llegó otra prueba donde la ganadora fue Karla, quien dejó claro que es una de las favoritas para ganar esta segunda edición de MasterChef Celebrity.

Y con ello, el reto de eliminación puso frente a frente a tres grandes participantes, donde tenían que preparar un platillo basado en tres términos de postre. Alejandra fue la más destacada, por lo que disputará la semifinal de nuestro reality show de Azteca UNO.

Todo quedó entre Ricardo y Mauricio, quienes presumen una gran amistad, la cual se manifestó una vez que Mau le ayudó a su amigo a la preparación de su platillo. Finalmente, el conductor fue quien se convirtió en el eliminado de la competencia.

"Muchas gracias a todos, fue una gran experiencia, los quiero mucho", fueron parte de las palabras de Mancera sobre su salida.

En redes sociales, los fans externaron su tristeza por la partida de Mauricio, ya que señalaron que había crecido mucho, así lo comprobaron las críticas de los chefs.

¿Por qué Gavito fue tendencia tras la salida de Mauricio de MasterChef Celebrity?

No obstante, quien no se salvó de las críticas fue Gavito, quien a lo largo de la emisión estuvo expresando su sentir sobre sus compañeros, especialmente de Mauricio.

Y es que el crítico de La Academia consideró que el conductor alcanzó esta instancia en la competencia por suerte, ya que señaló que de todos es el que tenía menos argumentos para llegar a la semifinal.

Además, sus gestos de sorpresa no pasaron desapercibidos para los millones de personas que vieron la emisión.