MasterChef Celebrity: Karla se convierte en la eliminada de la noche.

En la semifinal de MasterChef Celebrity, las polémicas no se hicieron esperar e inició con el regreso de algunos concursantes expulsados, quienes formaron parejas con Alejandra Ávalos, Lorena Herrera, Karla Gascón, Gavito y Ricardo, para seleccionar a los cuatro finalistas a través de cuatro etapas.

Karla Sofía Gascón

A diferencia de otras emisiones, esta noche estuvo llena de castigos y de premios al azar en cada una de las etapas, lo que incrementó el estrés y la tensión de las y los cocineros.

¿Qué llevó a Karla a ser eliminada de MasterChef Celebrity?

A pesar de arrancar con el pie derecho y ganar el privilegio de formar las parejas de la noche y ser quien contaba con el mayor tiempo para la preparación del primer platillo de la semifinal de la cocina más famosa de México, no le alcanzó a Karla Gascón para llegar a la final.

¿Karla no supo prepara paella?

Y es que desde el principio Karla recibió un comentario del chef Pablo Albuerne cuestionándole su selección del arroz para la elaboración de la paella, el primer plato que preparó. Este hecho sorprendió a los demás participantes, pues al ser española se esperaba que conociera al 100% esta receta tradicional.

¿Tenía mala acttitud?

Mientras que, en el segundo platillo, la actitud de Karla salió a relucir y sorprendió a Gavito, al negarse a recibir ayuda de sus compañeros para que los comensales desgutaran su receta y además, no aprovechó los consejos de los chefs, ventaja que no supo valorar, incluso, cuando la mojarra no había sido bien evaluada.

Al respecto, la chef Betty Vázquez le dijo que la veía superestresada y le recomendó relajarse porque parecía no ser ella y que, si tenía algo al decir lo hiciera antes de comenzar el tercer platillo, sin embargo, la actriz afirmó que todo estaba bien, aunque ante los ojos de los demás parecía todo lo contrario.

¿Una perdida será la causa?

Más adelante, Karla hizo una fuerte declaración, la cual podría haber sido la causa de su comportamiento y es que la actriz mencionó que había perdido a su hermano en esta época y que no le gustaba la Navidad.

Tiempo después parecía que no tenía ganas de cocinar nada y al momento de abrir su caja y descubrir que le había tocado el bacalao, las cosas se ponían peor porque no tenía idea de cómo prepararlo, pero fueron los nueve comensales recién llegados, quienes le dieron esperanza a Karla.

Aunque poco le duró, ya que al momento de la preparación, el chef Pablo Albuerne le dio recomendaciones sobre la preparación, a las que respondió mal nuevamente, incluso con la presencia de la invitada, María del Sol, que fue cuando Karla explotó y afirmó que es como cuando pinta, es su imaginación y le molesta que le digan cómo hacer las cosas.

¿Qué decían sus compañeros?

Al respecto, Gavito recomendó a Karla componerse, pues las manos, el cerebro y el cuerpo saben cuando algo no está bien. Mientras que Ricardo afirmó que con esa negatividad no iba a llegar a la final, ¿tendría voz de profeta?

Además, hubo usuarios que no esperaron a que terminara el programa para hacer comentarios al respecto.

Al cerrar el tercer platillo y quedarse muy cerca de ser seleccionada, Karla dijo que todos la tenían harta.

Finalmente, se enfrentó a muerte súbita con Alejandra Ávalos y el resto ya es historia.