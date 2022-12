MasterChef Celebrity: Karla revela que se enamoró de Macky.

El pasado domingo Karla Sofía se convirtió en la última eliminada del reality, por lo que la actriz se quedó a mitad de camino de la gran final del próximo 18 de diciembre. Sin embargo, fuera de la cocina más importante de México sigue dando de qué hablar y hasta confiesa que se enamoró de una de sus compañeras de MasterChef Celebrity.

Semifinal navideña. | Resumen Programa 17 | MasterChef Celebrity 2022

¿De quién se enamoró Karla Sofía en MasterChef Celebrity?

Una de las preguntas que más llamó la atención en su más reciente entrevista con De lo que UNO se entera, fue la relacionada a la persona que se lleva en el corazón y que será su amiga para siempre fuera de esta experiencia. A lo que la actriz respondió, sin duda, que esa persona es Alejandra Toussaint, a quien dijo querer mucho, ya que además confesó que su relación fue más allá que una simple amistad: “más allá de la galaxia”, dijo.

Platicó que se conocieron hace algunos años en un festival de cine realizado en Acapulco, y entre risas, dejó entrever que ocurrió “algo más” en la playa; motivo por el que le fue grato encontrarla de nueva cuenta en el concurso.

Karla se dijo enamorada de Macky

Además, la actriz reveló que Macky González era su tipo y durante todo el programa le gustó mucho.

Yo quería que estuviera Macky porque yo me había enamorado de ella. A mí me gusta Macky, porque es mi tipo. Es que yo tengo unos gustos muy raros.

¿Qué ocurrió en la semifinal de MasterChef Celebrity?

Karla aprovechó el espacio para compartir algunas otras experiencias. Al preguntarle sobre su actitud en la semifinal, reconoció que no llegó a un punto de quiebre, sino que por el contrario, consideró que no se le estaba haciendo justicia a los platillos que preparó: “Yo no me quebré, solamente dije: ¿sabes qué? Los voy a joder hoy. Porque no están haciendo lo que yo creo que deberían, que es subirme al balcón la primera porque consideré que mis platillos eran muchísimo mejor que los otros”. Por lo que decidió adoptar una postura en contra del programa, e incluso expresó que ninguno de los participantes restantes merece estar en la final.

A pesar del mal trago que se llevó en la semifinal, la actriz comentó que durante su estancia se divirtió mucho con sus compañeros, en especial cuando se grababan los confesionarios, ya que siempre conseguía hacer reír a los demás con su característico sentido del humor.